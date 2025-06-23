Церковні свята в липні 2025: релігійний календар духовних днів

Церковний календар свят на липень 2025 багатий на пам’ятні дні, пов’язані з видатними постатями християнської історії. Це місяць, коли віряни згадують князів, пророків і святих жінок, які залишили слід у духовному розвитку України.

Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар у 2023 році, дати деяких свят змістилися. Тож ознайомся з графіком релігійних свят в липні 2025.

Церковні свята в липні 2025

7 липня — День ікони Матері Божої Неустанної Помочі

Цей день присвячений шануванню ікони, яка символізує захист, милість і духовну підтримку. Вона має візантійське походження, а її сучасне місцеперебування — Рим, де образ Матері Божої зберігається з кінця XV століття. Віряни моляться перед іконою про зцілення, прощення гріхів і родинний мир.

11 липня — День святої рівноапостольної княгині Ольги

Це свято вшановує першу християнську правительку Київської Русі. Княгиня Ольга прийняла хрещення в Константинополі під ім’ям Олена, чим започаткувала християнські традиції в державі. Її вважають мудрою реформаторкою та символом жіночої сили. У цей день віряни згадують її як духовну матір хрещеної Русі.

15 липня — День рівноапостольного князя Володимира

Це важлива дата для українців — релігійне та водночас національне свято. Володимир Великий, хреститель Київської Русі, назавжди змінив напрямок розвитку держави, приєднавши її до християнського світу. Його вибір віри став визначальним кроком у формуванні української духовної ідентичності. Цей день також відзначається як День хрещення Русі-України.

20 липня — День святого пророка Іллі

Один із найшанованіших святих у православній традиції. Ілля — пророк зі Старого Завіту, який, за переказами, був піднесений живим на небо на вогненній колісниці. В українській народній культурі його ототожнюють з грозами та дощем, вважаючи захисником врожаю. У цей день заведено молитися про дощ, добрий урожай і захист від стихійного лиха.

25 липня — Успіння праведної Анни (матері Діви Марії)

Свято вшановує пам’ять святої Анни, бабусі Ісуса Христа. У народі її вважають покровителькою жінок, матерів і подружжя. У цей день жінки просять у святої Анни благословення на зачаття, здоров’я дітей та міцний шлюб. Вона також вважається заступницею тих, хто прагне зберегти любов і гармонію в родині.

Тож релігійні свята в липні 2025 — це не лише церковні події, а й нагадування про історичне коріння нашої віри. Вони об’єднують духовність і національну пам’ять, даруючи щороку нову можливість звернутися до традицій, що формують наш світогляд.

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