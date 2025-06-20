Місячний календар стрижок на липень 2025: дати для кардинального перевтілення

З настанням липня багато хто прагне змінити образ: хтось зважується на кардинальну стрижку, хтось — на сміливий колір чи легке освітлення, а дехто просто мріє про здорове, блискуче й доглянуте волосся.

Але чи задумувалася (-вся) ти, що результат цих експериментів може залежати не лише від умінь перукаря чи якості фарби, а й… від розташування Місяця на небі?

Зараз саме час заглянути в місячний календар стрижок на липень 2025 року, щоб обрати для себе найкращу дату для експериментів з волоссям.

Як ритми небесного світила Місяця пов’язують із красою

Місячні фази здавна пов’язували з природними циклами — від припливів до врожаю. Багато хто переконаний: правильно обраний день у місячному календарі може зробити локони густішими та сильнішими.

Поки наука не підтвердила прямого впливу Місяця на фолікули, проте це не заважає тисячам людей орієнтуватися на небесні цикли — як мінімум, це додає ритуальності та особливого настрою до звичних процедур.

Фази Місяця у липні 2025

Зростаючий Місяць: 1-9 липня. Повний Місяць: 10 липня. Спадний Місяць: 11-23 липня. Молодик: 24 липня. Знову зростаючий Місяць: 25-31 липня.

Місячний календар стрижок на липень 2025: сприятливі дати

Хочеш оновити зачіску, не ризикуючи формою чи якістю волосся? Ось дні, які вважаються сприятливими для стрижки:

2, 3, 9 липня — підсилюють ріст волосся, особливо після зростаючого Місяця;

11, 16-18 липня — час зміцнення волосся. Після стрижки у ці дні локони стають менш ламкими;

29-31 липня — хороші дні для оновлення образу й сприяння росту нового волосся.

Також 1-9 липня — час глибокого живлення. Можеш робити маски з оліями, використовувати відновлювальні сироватки. А 10 липня (Повня) — чудовий період для очищення: пілінг шкіри голови, відлущення, масаж для стимуляції кровообігу. 11-23 липня є ідеальними днями для лікування випадіння волосся або боротьби з лупою.

Коли краще фарбувати волосся у липні 2025 року

Проте не всі дні однаково добре підходять для зміни кольору та будь-яких інших експериментів.

Найсприятливіші дні: 1, 2, 4-7, 9, 11, 18-19, 25, 28, 30-31 липня. Саме в ці дні фарба лягає краще, а колір довше тримається. Дати особливо підходять для оновлення кольору або легкого тонування.

Несприятливі дні для стрижки та фарбування волосся в липні 2025

Місячний календар традиційно вважає несприятливими 12, 13, 20, 24, 26 липня. У ці дні краще скасувати будь-які зміни, особливо кардинальні. У ці дні волосся вразливе, а результат може виявитися непередбачуваним.

15, 17, 23-24 липня є ризик пошкодити волосся або отримати несподіваний відтінок. Саме 24 липня краще дати волоссю відпочити: без стрижок, фарбування і нових засобів для догляду.

Навіть якщо ти не віриш в місячну магію, цей календар — чудовий спосіб зробити звичний похід до перукаря трохи більш усвідомленим. Раніше ми розповідали й про модні стрижки для хлопчиків 2025.

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