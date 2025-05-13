Модні стрижки для хлопчиків 2025: від класичної Канадки до трендового Андеркату

Сучасні хлопчики прагнуть стильно виглядати не менше ніж дорослі чоловіки. Вибір зачіски — це і питання естетики, і спосіб підкреслити індивідуальність та характер.

Сьогодні мода на дитячі стрижки для хлопчиків пропонує різні варіанти, від креативних до класичних, які допоможуть дитині проявити себе.

Читай про трендові стрижки для хлопчиків, які стилі будуть актуальні цього року — у нашому матеріалі.

Модні стрижки для хлопчиків 2025

Вибирайте — практична коротка “під нуль” або круті модельні стрижки на середнє чи довге волосся.

Кроп

Це практична та стильна стрижка, яка підходить для хлопчиків будь-якого типу волосся та віку. Її особливість — коротке волосся по всій площині, з мінімальною довжиною на боках, на потилиці та на маківці.

Види:

Кроп з чубчиком, де чубчик може бути коротким або довгим, прямим або косим, залежно від особистих вподобань.

Класичний кроп — найпростіший варіант стрижки, з однаковою довжиною волосся по всій голові.

найпростіший варіант стрижки, з однаковою довжиною волосся по всій голові. Кроп з фейдом — цей варіант передбачає плавний перехід від короткого волосся на боках та потилиці до трохи довшого на маківці.

Боб

Завдяки своїй довжині, боб не потребує складного догляду, але при цьому дозволяє створювати різні модні укладки.

Види:

Боб з градуюванням — пасма волосся підстригаються сходинками, що додає стрижці об’єму.

Класичний боб — волосся підстригається до однієї довжини, зазвичай трохи вище плечей.

Асиметричний боб — волосся з одного боку підстригається трохи довше, ніж з іншого.

Боб з прямим, косим або рваним чубчиком.

Бокс

Стрижка бокс — це класика, яка не втрачає актуальності вже багато років. Її обирають не лише дорослі чоловіки, але і юні хлопці, адже вона поєднує в собі стиль, практичність та мужність.

Канадка

Канадка — це класична стрижка, яка не виходить з моди вже багато років. Її обирають хлопчики та чоловіки різного віку, адже вона поєднує в собі практичність та універсальність.

Короткі виголені або підстрижені скроні та потилиця плавно переходять у довге волосся на маківці, створюючи елегантний та сучасний образ. Канадка підходить для хлопчиків з будь-яким типом волосся та формою обличчя.

Андеркат

Це сміливий вибір, який підкреслить мужність та впевненість в стилі хлопчика. Короткі виголені або підстрижені боки та потилиця контрастують з довгим волоссям на маківці, створюючи динамічний та ефектний образ.

Шапочка

Шапочка — це модна стрижка, яка завжди виглядає акуратно, охайно та підкреслює хороший смак. Її можна укладати різними способами, від класичного до більш невимушеного стилю.

Модні дитячі стрижки для хлопчиків

Топ кнот

Походить топ кнот ще від скандинавських воїнів. Зачіска характеризується довгим волоссям на маківці, яке збирається у пучок. Цей пучок може бути різного розміру та форми, що робить стрижку неординарною та стильною.

Британка

Ця модна класична стрижка. Її елегантні лінії та чіткий силует підкреслять риси обличчя та додадуть образу вишуканості.

Квіф

Квіф характеризується об’ємною маківкою, яка різко контрастує з коротко підстриженими скронями та потилицею. Цей контраст створює сміливий образ, який неодмінно приверне увагу.

Модні стрижки для хлопчиків 2025: відео

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