Лунный календарь стрижек на июль 2025: даты для кардинального перевоплощения

С наступлением июля многие стремятся изменить образ: кто-то решается на кардинальную стрижку, кто-то — на смелый цвет или легкое осветление, а некоторые просто мечтают о здоровых, блестящих и ухоженных волосах.

Но задумывалась ли ты, что результат этих экспериментов может зависеть не только от умений парикмахера или качества краски, но и… от расположения Луны на небе?

Сейчас самое время заглянуть в лунный календарь стрижек на июль 2025 года, чтобы выбрать для себя лучшую дату для экспериментов с волосами.

Как ритмы небесного светила Луны связывают с красотой

Лунные фазы издавна связывали с природными циклами — от приливов до урожая. Многие убеждены: правильно выбранный день в лунном календаре может сделать локоны гуще и сильнее.

Пока наука не подтвердила прямого влияния Луны на фолликулы, однако это не мешает тысячам людей ориентироваться на небесные циклы — как минимум, это добавляет ритуальности и особого настроения к привычным процедурам.

Фазы Луны в июле 2025

Растущая Луна: 1-9 июля. Полнолуние: 10 июля. Нисходящая Луна: 11-23 июля. Новолуние: 24 июля. Снова растущая Луна: 25-31 июля.

Лунный календарь стрижек на июль 2025: благоприятные даты

Хочешь обновить прическу, не рискуя формой или качеством волос? Вот дни, которые считаются благоприятными для стрижки:

2, 3, 9 июля — усиливают рост волос, особенно после растущей Луны;

11, 16-18 июля — время укрепления волос. После стрижки в эти дни локоны становятся менее ломкими;

29-31 июля — хорошие дни для обновления образа и содействия росту новых волос.

Также 1-9 июля — время глубокого питания. Можешь делать маски с маслами, использовать восстанавливающие сыворотки. А 10 июля (Полнолуние) — отличный период для очищения: пилинг кожи головы, отшелушивание, массаж для стимуляции кровообращения. 11-23 июля являются идеальными днями для лечения выпадения волос или борьбы с перхотью.

Когда лучше красить волосы в июле 2025 года

Однако не все дни одинаково хорошо подходят для изменения цвета и любых других экспериментов.

Самые благоприятные дни: 1, 2, 4-7, 9, 11, 18-19, 25, 28, 30-31 июля. Именно в эти дни краска ложится лучше, а цвет дольше держится. Даты особенно подходят для обновления цвета или легкого тонирования.

Неблагоприятные дни для стрижки и окрашивания волос в июле 2025 года

Лунный календарь традиционно считает неблагоприятными 12, 13, 20, 24, 26 июля. В эти дни лучше отменить любые изменения, особенно кардинальные. В эти дни волосы уязвимы, а результат может оказаться непредсказуемым.

15, 17, 23-24 июля есть риск повредить волосы или получить неожиданный оттенок. К тому же, именно 24 июля лучше дать волосам отдохнуть: без стрижек, окрашивания и новых средств для ухода.

Даже если ты не веришь в лунную магию, этот календарь — отличный способ сделать привычный поход к парикмахеру немного более осознанным. Ранее мы рассказывали и о модных стрижках для мальчиков 2025.

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