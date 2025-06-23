Церковные праздники в июле 2025: религиозный календарь духовных дней

Церковный календарь праздников на июль 2025 богат на памятные дни, связанные с выдающимися фигурами христианской истории. Это месяц, когда верующие вспоминают князей, пророков и святых женщин, которые оставили след в духовном развитии Украины.

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь в 2023 году, даты некоторых праздников сместились. Поэтому ознакомься с графиком религиозных праздников в июле 2025.

Церковные праздники в июле 2025

7 июля — День иконы Матери Божьей Неустанной Помощи

Этот день посвящен почитанию иконы, которая символизирует защиту, милость и духовную поддержку. У нее византийское происхождение, а современное местонахождение — Рим, где образ Матери Божьей хранится с конца XV века. Верующие молятся перед иконой об исцелении, прощении грехов и семейном мире.

11 июля — День святой равноапостольной княгини Ольги

Этот праздник чествует первую христианскую правительницу Киевской Руси. Княгиня Ольга приняла крещение в Константинополе под именем Елена, чем положила начало христианским традициям в государстве. Ее считают мудрым реформатором и символом женской силы. В этот день верующие вспоминают ее как духовную мать крещеной Руси.

15 июля — День равноапостольного князя Владимира

Это важная дата для украинцев — религиозный и одновременно национальный праздник. Владимир Великий, креститель Киевской Руси, навсегда изменил направление развития государства, присоединив его к христианскому миру. Его выбор веры стал определяющим шагом в формировании украинской духовной идентичности. Этот день также отмечается как День крещения Руси-Украины.

20 июля — День святого пророка Ильи

Один из самых почитаемых святых в православной традиции. Илья — пророк из Ветхого Завета, который, по преданию, был вознесен живым на небо на огненной колеснице. В украинской народной культуре его отождествляют с грозами и дождем, считая защитником урожая. В этот день принято молиться о дожде, хорошем урожае и защите от стихийных бедствий.

25 июля — Успение праведной Анны (матери Девы Марии)

Праздник чтит память святой Анны, бабушки Иисуса Христа. В народе ее считают покровительницей женщин, матерей и супругов. В этот день женщины просят у святой Анны благословения на зачатие, здоровье детей и крепкий брак. Она также считается покровительницей тех, кто стремится сохранить любовь и гармонию в семье.

Поэтому религиозные праздники в июле 2025 — это не только церковные события, но и напоминание об исторических корнях нашей веры. Они объединяют духовность и национальную память, даруя ежегодно новую возможность обратиться к традициям, формирующим наше мировоззрение.

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