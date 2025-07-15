День равноапостольного князя Владимира 2025: память о крестителе и государственнике

Среди лета, когда июль обнимает Украину жарой и зеленью, верующие чествуют одного из величайших фигур нашей истории — князя Владимира Великого. Он не просто остался в учебниках как воин, реформатор или дипломат. Этот человек стал символом глубоких изменений.

В этом году День святого Владимира мы будем отмечать уже по новому церковному календарю. И хотя дата изменилась, значение фигуры равноапостольного князя только окрепло в сердцах украинцев. Поэтому читай прямо сейчас, когда празднуем День равноапостольного князя 2025.

Когда День Владимира 2025

Ранее украинские церкви вспоминали святого 28 июля. Но после перехода на новоюлианский календарь (с 1 сентября 2023 года) даты большинства церковных праздников были смещены на 13 дней раньше.

День святого Владимира 2025 года приходится на 15 июля. В этот же день украинцы отмечают еще один важный праздник — День крещения Киевской Руси, ведь именно Владимир Великий стоял за этим историческим решением, которое изменило не только религию, но и культуру нашего народа.

День равноапостольного князя Владимира 2025: значение праздника

Внук святой княгини Ольги родился около 960 года и правил Русью в ключевой период ее становления. Его имя ассоциируется с переходом от язычества к христианству, с духовным пробуждением и открытием Украины-Руси к миру.

В 988 году князь принял крещение, женился на византийской принцессе Анне и ввел христианство как государственную религию. Именно это стало тем шагом, который повлиял на духовность, образование, искусство и международные связи Киевского государства.

Князь основал Десятинную церковь — первый каменный храм в Киеве, которая стала символом новой веры. Владимир также начал создавать собственные золотые монеты и использовал трезубец как династический элемент — тот самый, что сегодня является гербом Украины.

В День святого Владимира верующие приходят в храмы, чтобы помолиться у его иконы. По преданию, у молитв к святому князю особая сила, в частности помогают в исцелении. Одна из легенд рассказывает, что перед крещением Владимир почти потерял зрение, но после погружения в воду прозрел — и физически, и духовно.

Празднование этого дня — это не только память об историческом событии. Это напоминание о нашей идентичности, вере, силе единства.

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