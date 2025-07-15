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День равноапостольного князя Владимира 2025: память о крестителе и государственнике

Анастасия Жиденко, редактор сайта 15 июля 2025, 08:45 3 мин.
День равноапостольного князя Владимира 2025
Фото Pexels

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