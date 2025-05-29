День миротворця в Україні 2025: як наші військові зупиняють війни у світі

Щороку 15 липня Україна відзначає День українських миротворців, вшановуючи мужність та вірність присязі учасників миротворчих операцій, а також зберігаючи пам’ять про загиблих героїв.

Ця дата була обрана на згадку про 15 липня 1992 року, коли два літаки з 42 українськими військовослужбовцями вирушили до Боснії на прохання ООН, започаткувавши участь України в міжнародних миротворчих операціях.

Свято, встановлене Верховною Радою України 21 травня 2013 року, набуває особливого значення у 2025 році на тлі повномасштабної війни.

Це підкреслює глибоку вкоріненість України в принципах глобальної миротворчості та її роль як постачальника безпеки ще до того, як вона сама стала жертвою агресії. Це посилює моральний авторитет та довіру до України на міжнародній арені.

А ось Міжнародний день миротворців відзначається у світі 29 травня. Його теж святкують в Україні.

Історичний шлях: від перших місій до сьогодення

Україна розпочала миротворчу діяльність 15 липня 1992 року, відправивши підрозділ до Боснії в рамках Сил ООН з охорони (UNPROFOR), що стало бойовим хрещенням для українських миротворців.

З того часу українські блакитні шоломи брали участь у численних місіях на різних континентах, зокрема в Африці, на Близькому Сході та на Балканах.

До повномасштабної війни українські контингенти діяли в Конго, Придністров’ї, Косові, Грузії, Лівані, Кувейті, Сьєрра-Леоне, Ліберії, Іраку, Югославії, Афганістані та інших регіонах.

Загалом, понад 1 мільйон жінок і чоловіків взяли участь у 72 миротворчих операціях ООН з 1948 року, і Україна є значним контриб’ютором.

Українські миротворці виконували широкий спектр завдань: від забезпечення безпеки та підтримки мирних процесів до захисту прав людини та надання гуманітарної допомоги.

Конкретні дії включали проведення гуманітарних конвоїв, сприяння припиненню бойових дій, спостереження за виконанням домовленостей, супроводження біженців, патрулювання, розмінування та демілітаризацію збройних формувань.

Наприклад, у Грузії українські миротворці евакуювали близько 8 тисяч людей, які тікали від етнічних чисток.

Цей досвід сприяв професіоналізації та оперативній готовності Збройних Сил України, а бойове хрещення в Югославії надало неоціненний бойовий досвід для оборони України.

Значення та внесок України у світову миротворчість

Участь України в миротворчих місіях є проявом її міжнародної відповідальності та прагнення до миру. Ця діяльність підвищила авторитет та імідж України на міжнародній арені як надійного партнера у сфері міжнародної безпеки.

Миротворча діяльність є невіддільною частиною євроінтеграційного курсу України, сприяючи її інтеграції в європейську та євроатлантичну спільноти.

Вона дозволила Україні зробити внесок у створення колективної безпеки, що є пріоритетом зовнішньої політики та зміцнює зовнішні гарантії національної безпеки

Завдяки багаторічній участі в місіях Україна підготувала висококласних фахівців, зокрема льотчиків.

Участь у місіях ООН, НАТО та ЄС підвищила спроможності Збройних Сил України, сприяла їх реформуванню за стандартами НАТО та надала можливість якісної підготовки особового складу.

Економічні переваги, виражені в мільйонах доларів, зароблених українськими блакитними шоломами, є стратегічною інвестицією, яка посилила обороноздатність та фінансову стійкість України, що виявилося неоціненним у її нинішній боротьбі.

Читати на тему Миротворці не потрібні: який військовий контингент Україна очікує від Європи Учасник переговорної групи та заступник голови ОП Ігор Жовква розповів, яких солдатів очікує Україна від європейських союзників у разі їх відправлення.

День українських миротворців 2025: актуальність у контексті повномасштабної війни

Після повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року, Україна відкликала свої миротворчі контингенти на Батьківщину для захисту власної території.

Останній контингент, включаючи шість вертольотів Мі-8, був повернутий у травні 2022 року з Малі. Це рішення є глибоким символічним та практичним зрушенням, що означає повну переорієнтацію військового фокусу України із зовнішнього забезпечення безпеки на внутрішню самооборону.

Ця трансформація висвітлює критичну вразливість міжнародних миротворчих механізмів, які виявилися неспроможними запобігти агресії з боку постійного члена Ради Безпеки ООН.

Традиції відзначення Дня українських миротворців

День українських миротворців відзначається на державному рівні.

Традиційні заходи включають покладання вінків, вшанування миротворців та пам’ятні заходи, спрямовані на вшанування мужності та збереження пам’яті про загиблих героїв.

Важливо розрізняти День українських миротворців (15 липня) від Міжнародного дня миротворців ООН (29 травня).

Визначення 15 липня як дати святкування, що пов’язана з першим розгортанням українського контингенту в Боснії у 1992 році, закріплює українське свято у конкретному національному досягненні, підкреслюючи самостійність України та її значний внесок у глобальний мир.

Незламний дух миротворців України

День українських миротворців у 2025 році є нагодою вшанувати багаторічний внесок України у підтримання миру та стабільності у світі.

Це свято символізує мужність, професіоналізм та самовідданість українських військових та цивільних фахівців, які ризикували життям заради інших.

Україна довела всьому цивілізованому світові, що справді є миротворчою державою.

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