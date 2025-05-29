З Вознесінням Господнім 2025: добрі слова і картинки для душі

Фото Pexels За Біблією, Вознесіння Господнє — мить, коли Ісус після свого воскресіння піднісся на небо. Це сталося на сороковий день після Великодня. Для вірян — це велике свято і знак надії на те, що життя не закінчується смертю, а триває у вічності. Це свято світле й радісне, бо говорить про перемогу не тільки над небуттям, а й над страхом, сумнівами та самотністю. Воно натякає, що усе в житті має свій вищий сенс, навіть якщо ми не можемо одразу розгледіти його. У 2025 році Вознесіння Господнє святкуємо 29 травня. Привітай своїх рідних та друзів з Вознесінням — картинки та вітання у матеріалі. Картинки та короткі вітання для смс з Вознесінням Господнім З Вознесінням Господнім! Нехай душа твоя завжди прагне світла й добра! *** З Вознесінням! Нехай серце відчує благодать Неба! Світлого свята! Зі святом Вознесіння! Нехай сьогодні тебе огорне тиша, мир і Боже тепло! Читати на тему І вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця — сьогодні віряни святкують Вознесіння Господнє 2025 Читай, коли православна церква західного та східного обряду відзначає Вознесіння Господнє. Нехай Вознесіння дасть тобі сили злетіти над буденністю! Зі святом тебе! Прийми вітання з Вознесінням Господнім! Хай земне не затьмарює в тобі небесне! *** Зі святом Вознесіння Христового! Нехай в цей день твоє серце стане легким, як крила надії та віри! Картинки та вітання з Вознесіння Господнім — найріднішим Бажаю, щоб твоє життя теж мало свої вознесіння до добра та світла — добрі та натхненні! *** Зі святом! Нехай в цей день твоя душа торкнеться неба і знайде там відповіді, на які так чекала! Прийми вітання з Вознесінням Христовим! Нехай свято підніме тебе над суєтою — до того, що справді важливе! *** З Вознесінням! Нехай кожен твій день буде сходинкою до добра та світла! У цей світлий день бажаю тобі відчути легкість, щоб турботи зникали, а душа летіла назустріч чомусь доброму! *** Нехай сьогодні небо буде ближче до тебе, а душа сповнена тихої радості. З Вознесінням Господнім! Раніше ми розповідали: як вітатися на Вознесіння Господнє, варіанти традиційних вітань. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: свята, церковні свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter