З Вознесінням Господнім 2025: добрі слова і картинки для душі

За Біблією, Вознесіння Господнє — мить, коли Ісус після свого воскресіння піднісся на небо. Це сталося на сороковий день після Великодня.

Для вірян — це велике свято і знак надії на те, що життя не закінчується смертю, а триває у вічності. Це свято світле й радісне, бо говорить про перемогу не тільки над небуттям, а й над страхом, сумнівами та самотністю. Воно натякає, що усе в житті має свій вищий сенс, навіть якщо ми не можемо одразу розгледіти його.

У 2025 році Вознесіння Господнє святкуємо 29 травня.

Привітай своїх рідних та друзів з Вознесінням — картинки та вітання у матеріалі.

Картинки та короткі вітання для смс з Вознесінням Господнім

З Вознесінням Господнім! Нехай душа твоя завжди прагне світла й добра!

***

З Вознесінням! Нехай серце відчує благодать Неба! Світлого свята!

Зі святом Вознесіння! Нехай сьогодні тебе огорне тиша, мир і Боже тепло!

Нехай Вознесіння дасть тобі сили злетіти над буденністю! Зі святом тебе!

Прийми вітання з Вознесінням Господнім! Хай земне не затьмарює в тобі небесне!

***

Зі святом Вознесіння Христового! Нехай в цей день твоє серце стане легким, як крила надії та віри!

Картинки та вітання з Вознесіння Господнім — найріднішим

Бажаю, щоб твоє життя теж мало свої вознесіння до добра та світла — добрі та натхненні!

***

Зі святом! Нехай в цей день твоя душа торкнеться неба і знайде там відповіді, на які так чекала!

Прийми вітання з Вознесінням Христовим! Нехай свято підніме тебе над суєтою — до того, що справді важливе!

***

З Вознесінням! Нехай кожен твій день буде сходинкою до добра та світла!

У цей світлий день бажаю тобі відчути легкість, щоб турботи зникали, а душа летіла назустріч чомусь доброму!

***

Нехай сьогодні небо буде ближче до тебе, а душа сповнена тихої радості. З Вознесінням Господнім!

Раніше ми розповідали: як вітатися на Вознесіння Господнє, варіанти традиційних вітань.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.