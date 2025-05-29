С Вознесением Господним 2025: добрые слова и картинки для души

Фото Pexels По Библии, Вознесение Господне – момент, когда Иисус после своего воскресения вознесся на небо. Это произошло на сороковой день после Пасхи. Для верующих это большой праздник и знак надежды на то, что жизнь не заканчивается смертью, а продолжается в вечности. Это праздник светлый и радостный, потому что говорит о победе не только над небытием, но и над страхом, сомнениями и одиночеством. Он словно намекает, что все в жизни имеет свой высший смысл, даже если мы не можем сразу разглядеть его. В 2025 году Вознесение Господне празднуем 29 мая. Поздравь своих родных и друзей с Вознесением — картинки и поздравления в материале. Картинки и короткие поздравления для смс с Вознесением Господним С Вознесением Господним! Пусть душа твоя всегда стремится к свету и добру! *** С Вознесением! Пусть сердце почувствует благодать Неба! Светлого праздника! С праздником Вознесения! Пусть сегодня тебя окутает тишина, мир и Божье тепло! Читать по теме И вознесся на небеса, и сидит одесную Отца — когда верующие празднуют Вознесение Господне 2025 Читай, когда православная церковь западного и восточного обряда отмечает Вознесение Господне. Пусть Вознесение даст тебе силы взлететь над обыденностью! С праздником тебя! Прими поздравления с Вознесением Господним! Пусть земное не омрачает в тебе небесное! *** С праздником Вознесения Христова! Пусть в этот день твое сердце станет легким, как крылья надежды и веры! Картинки и поздравления с Вознесением Господним — самым родным Желаю, чтобы твоя жизнь тоже имела свои вознесения к добру и свету — добрые и вдохновенные! *** С праздником! Пусть в этот день твоя душа коснется неба и найдет там ответы, которых так ждала! Прими поздравления с Вознесением Христовым! Пусть праздник поднимет тебя над суетой к тому, что действительно важно! *** С Вознесением! Пусть каждый твой день будет ступенькой к добру и свету! В этот светлый день желаю тебе почувствовать легкость, чтобы заботы исчезли, а душа летела навстречу чему-то доброму! *** Пусть сегодня небо будет ближе к тебе, а душа полна тихой радости. С Вознесением Господним! Раньше мы рассказывали: как приветствовать друг друга на Вознесение Господне. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: праздники, церковные праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter