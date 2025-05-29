С Вознесением Господним 2025: добрые слова и картинки для души

По Библии, Вознесение Господне – момент, когда Иисус после своего воскресения вознесся на небо. Это произошло на сороковой день после Пасхи.

Для верующих это большой праздник и знак надежды на то, что жизнь не заканчивается смертью, а продолжается в вечности. Это праздник светлый и радостный, потому что говорит о победе не только над небытием, но и над страхом, сомнениями и одиночеством. Он словно намекает, что все в жизни имеет свой высший смысл, даже если мы не можем сразу разглядеть его.

В 2025 году Вознесение Господне празднуем 29 мая.

Поздравь своих родных и друзей с Вознесением — картинки и поздравления в материале.

Картинки и короткие поздравления для смс с Вознесением Господним

С Вознесением Господним! Пусть душа твоя всегда стремится к свету и добру!

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С Вознесением! Пусть сердце почувствует благодать Неба! Светлого праздника!

С праздником Вознесения! Пусть сегодня тебя окутает тишина, мир и Божье тепло!

Пусть Вознесение даст тебе силы взлететь над обыденностью! С праздником тебя!

Прими поздравления с Вознесением Господним! Пусть земное не омрачает в тебе небесное!

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С праздником Вознесения Христова! Пусть в этот день твое сердце станет легким, как крылья надежды и веры!

Картинки и поздравления с Вознесением Господним — самым родным

Желаю, чтобы твоя жизнь тоже имела свои вознесения к добру и свету — добрые и вдохновенные!

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С праздником! Пусть в этот день твоя душа коснется неба и найдет там ответы, которых так ждала!

Прими поздравления с Вознесением Христовым! Пусть праздник поднимет тебя над суетой к тому, что действительно важно!

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С Вознесением! Пусть каждый твой день будет ступенькой к добру и свету!

В этот светлый день желаю тебе почувствовать легкость, чтобы заботы исчезли, а душа летела навстречу чему-то доброму!

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Пусть сегодня небо будет ближе к тебе, а душа полна тихой радости. С Вознесением Господним!

Раньше мы рассказывали: как приветствовать друг друга на Вознесение Господне.

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