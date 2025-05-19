Формула-1 с Брэдом Питтом: готовьте попкорн и ремни безопасности

Когда голливудская звезда выходит на трассу Формулы-1 — это событие. А когда речь о Брэде Питте в главной роли фильма, снятом на настоящей гонке и с участием легенд автоспорта — жди зрелища.

Читай, когда выйдет F1 с Брэдом Питтом, что известно о сюжете и как актер готовился к роли в материале.

Формула 1 — дата выхода фильма с Брэдом Питом в Украине

Ожидаемая премьера фильма Формула 1 запланирована на 27 июня 2025 года в США и Канаде, а 25 июня 2025 года — в международном прокате. Фильм выйдет в форматах IMAX и Apple TV+ позже.

Лента Формула 1 обещает соединить драму, скорость и напряжение высочайшего уровня. В центре сюжета — история возвращения пилота-ветерана в мир большой гонки, а за кулисами — месяцы тренировок, съемки на культовых трассах и сотрудничество с самой Формулой-1.

Впервые в истории художественный фильм снимался прямо на трассах во время настоящих Гран-при, а голливудская звезда лично села за руль болида.

О чем фильм F1

В центре сюжета — Сонни Гейз (Брэд Питт), бывший пилот Формулы-1, после серьезной аварии в 1990-х годах покидающий спорт. Спустя годы его бывший товарищ и владелец команды APXGP Рубен Сервантес убеждает Гейза вернуться, чтобы наставлять молодого таланта Джошуа Пирса. Вместе они стремятся поднять команду с последних позиций на вершину чемпионата.

Кто работал над фильмом Формула 1

Режиссер: Джозеф Косински.

Продюсеры: Джерри Брукхаймер, Льюис Гамильтон, Брэд Питт.

В ролях: Брэд Питт, Демсон Идрис, Кэрри Кондон, Хавьер Бардем, Тобиас Мензис, Ким Бодния и другие.

В фильме также появляются реальные пилоты Формулы-1 и команды, что придает ему подлинности.

Последний трейлер, выпущенный в мае 2025 года, демонстрирует напряженные сцены гонки, взаимодействие между опытным Гейзом и амбициозным Пирсом, а также внутренние конфликты в команде. Фильм сулит сочетание динамического экшена и глубокой драматической истории.

F1 обещает стать не только зрелищным фильмом об автоспорте, но и глубокой историей об возвращении, наставничестве и борьбе за второй шанс. Благодаря участию реальных команд и пилотов, а также серьезной подготовке актеров фильм имеет все шансы стать новым эталоном в жанре спортивной драмы.

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