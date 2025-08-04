Александр Бондарев — первый украинец, победивший на Формуле-4: как прошла гонка

Украинский автопилот Александр Бондарев стал первым украинцем, победившим на гонках Формулы-4. Это произошло 3 августа на четвёртом этапе серии в итальянском городе Имоле.

На Формуле-4 Александр дебютировал в 2024 году, ныне находится в составе итальянской команды Prema Racing. С начала сезона в 2025 году украинец трижды финишировал в главной восьмерке — один раз в шестом и дважды на восьмых местах на этапах в Мизано и Муджелло.

А в настоящее время, в возрасте 16 лет, Бондарев стал победителем Формулы-4. Что известно о гонках и пилотах — читай на Вікна-новини.

Александр Бондарев победил на скачках Формула-4: детали

Этапы Формулы-4 состоят из нескольких гонок. В Имоле в эти выходные запланировали три старта. Второй из них, который должен был состояться в субботу, 2 августа, пришлось отменить из-за временных ограничений в результате аварии.

На первой гонке Бондарев установил новый рекорд сезона — четвертое место с отставанием в 1.271 секунды от лидера. А потом он занял первое место пьедестала.

Он стал победителем по итогам 16 кругов, оторвавшись от ближайшего преследователя, японца Кина Накамуры-Берта, на 0.045 секунды.

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Все три места на подиуме принадлежат пилотам из команды Александра Бондарева: Накамура-Берт и китаец Ньюмен Чи тоже представляли Prema Racing.

Кроме первого места, Бондарев также стартовал с поулпозиции и достиг самого быстрого гола в гонке с результатом 1:46.998 минуты.

— Очень хорошая гонка. Мы начались с поула, квалификация прошла очень хорошо. Я недостаточно прогрел шины на круге для разогрева — именно поэтому уступил лидерство на первом круге, — цитирует украинца официальный сайт Формулы-4.

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— С тех пор мы продолжали набирать темп, и, наконец, пришла победа. Я очень счастлив. Я готовил этот рывок в течение нескольких кругов. У меня был очень хороший выход из последнего поворота, и я совершил обгон по внешней траектории на втором повороте. Кин был быстрый, было нелегко его обогнать.

Это произошло уже за три минуты до конца гонки. Так Александр не оставил шанса противнику и впервые в своей карьере выиграл гонку Формулы-4.

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