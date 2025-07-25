Усик — Паркер: почему WBO санкционировала бой между боксерами

В ночь на 20 июля 2025 года украинский боксер Александр Усик одержал победу над Даниэлем Дюбуа и стал единственным абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, имея все 4 пояса. Теперь ему нужно защитить пояс по версии WBO.

Именно поэтому WBO санкционировало следующий бой между Александром Усиком и Джозефом Паркером.

Читай, что известно о бое Усик — Паркер. А также мы расскажем, кто такой Джозеф Паркер.

Усик — Паркер: что известно о бое

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (24-0, 15 нокаутов), владеющий всеми чемпионскими поясами в тяжелом весе, готовится к обязательной защите титула по версии WBO.

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После триумфа над Даниэлем Дюбуа Усик получил статус абсолютного чемпиона мира в хевивейте, объединив главные пояса WBO, WBA, IBF и WBC.

Поэтому WBO официально обязала украинского боксера провести обязательное сражение с новозеландским боксером. На переговоры выдано 30 дней, иначе могут объявить аукцион на права боя — минимально $1млн.

Кто такой Джозеф Паркер

33-летний спортсмен — профессиональный боксер из Новой Зеландии. Он последний раз выходил на ринг в феврале 2025 года, когда нокаутировал Мартина Баколе во втором раунде. Он стал обладателем титула временного чемпиона мира по версии WBO и обязательным соперником на титульный поединок.

То есть сейчас Паркер — интерим-чемпион WBO, с результатом 36-3 (24KO). Ранее новозеландский боксер также побеждал таких сильных оппонентов, как Деонтей Уайлдер, Чжилей Чжан и Дерек Чисора.

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Когда может произойти бой Усик — Паркер

Переговорный период длится 30 дней — до конца августа 2025 года. Если договориться не удастся, будет аукцион. По всей вероятности, поединок состоится в конце осени, но точной даты пока нет.

Украинский боксер должен согласиться на бой, потому что может потерять титул WBO в случае отказа. У него есть и другие варианты для рассмотрения — возможный реванш с Тайсоном Фьюри, повторное сражение с Энтони Джошуа или встреча с новозеландским боксером как обязательная защита.

Украинский боксер стал очень популярен в мире, его любят и уважают и даже приглашают сняться в кино. Ранее мы рассказывали, что Усик снимется в фильме с Двейном Джонсоном.

Фото: usykaa и joeboxerparker / Instagram

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