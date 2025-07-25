Усик — Паркер: почему WBO санкционировала бой между боксерами

Фото Unsplash В ночь на 20 июля 2025 года украинский боксер Александр Усик одержал победу над Даниэлем Дюбуа и стал единственным абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, имея все 4 пояса. Теперь ему нужно защитить пояс по версии WBO. Именно поэтому WBO санкционировало следующий бой между Александром Усиком и Джозефом Паркером. Читай, что известно о бое Усик — Паркер. А также мы расскажем, кто такой Джозеф Паркер.Усик — Паркер: что известно о бое Непобедимый украинский боксер Александр Усик (24-0, 15 нокаутов), владеющий всеми чемпионскими поясами в тяжелом весе, готовится к обязательной защите титула по версии WBO. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от WBO (@worldboxingorg) После триумфа над Даниэлем Дюбуа Усик получил статус абсолютного чемпиона мира в хевивейте, объединив главные пояса WBO, WBA, IBF и WBC. Поэтому WBO официально обязала украинского боксера провести обязательное сражение с новозеландским боксером. На переговоры выдано 30 дней, иначе могут объявить аукцион на права боя — минимально $1млн. Читать по теме Александр Усик — биография, личное, вера в Бога и другие факты из жизни легенды бокса Рассказываем о биографии выдающегося спортсмена. Кто такой Джозеф Паркер 33-летний спортсмен — профессиональный боксер из Новой Зеландии. Он последний раз выходил на ринг в феврале 2025 года, когда нокаутировал Мартина Баколе во втором раунде. Он стал обладателем титула временного чемпиона мира по версии WBO и обязательным соперником на титульный поединок. То есть сейчас Паркер — интерим-чемпион WBO, с результатом 36-3 (24KO). Ранее новозеландский боксер также побеждал таких сильных оппонентов, как Деонтей Уайлдер, Чжилей Чжан и Дерек Чисора. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PAFFEN SPORT (@paffensportboxing) Когда может произойти бой Усик — Паркер Переговорный период длится 30 дней — до конца августа 2025 года. Если договориться не удастся, будет аукцион. По всей вероятности, поединок состоится в конце осени, но точной даты пока нет. Украинский боксер должен согласиться на бой, потому что может потерять титул WBO в случае отказа. У него есть и другие варианты для рассмотрения — возможный реванш с Тайсоном Фьюри, повторное сражение с Энтони Джошуа или встреча с новозеландским боксером как обязательная защита. Украинский боксер стал очень популярен в мире, его любят и уважают и даже приглашают сняться в кино. Ранее мы рассказывали, что Усик снимется в фильме с Двейном Джонсоном. Фото: usykaa и joeboxerparker / Instagram Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Александр Усик, Спорт Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter