Усик-Дюбуа: кто победил в ожесточенном реванше в Уэмбли

В ночь на воскресенье, 20 июля, состоялся долгожданный бой-реванш за звание чемпиона в супертяжелом весе Усик-Дюбуа. Кто победил в ожесточенном противостоянии – готовы рассказать тебе далее.

Усик-Дюбуа: кто победил в реванше

Бой между боксерами проходил на стадионе Уэмбли в Лондоне. Противостояние с первых минут было напряженным, что не удивительно, ведь это уже не первая встреча спортсменов на ринге.

Кроме того, на кону – титулы по версиям WBO, WBA, WBC и IBO (принадлежали Усику), а также IBF (принадлежал Дюбуа).

После непростого поединка победу одержал наш боксер Александр Усик, который еще раз подтвердил свои титулы и звание чемпиона в сверхтяжелом весе.

Украинец нокаутировал Дюбуа в пятом раунде поединка.

Как известно, к этому поединку украинец Усик подошел в максимальном для себя весе 103,1 кг, тогда как Дюбуа весил 110,5 кг. Разница в весе боксеров составила более 8 килограммов.

Бой Александр Усик-Даниэль Дюбуа: ключевые моменты

Первый раунд

Очень активное начало, в котором существенный напор ощущался со стороны Дюбуа. Порой ему удавалось загнать украинца в угол. Однако к концу раунда Усику удалось сделать несколько точных ударов левой рукой в голову Дюбуа.

Третий раунд

3-й раунд был удачным для украинского боксера. Усик нанес мощный удар в голову Дюбуа джебом (длинный прямой удар, который наносят ближней к сопернику рукой).

Пятый раунд

Украинец нокаутирует британского боксера в пятом раунде и получает звание абсолютного чемпиона в хевивейте. Поздравляем Александра Усика!

Отметим, что букмекеры делали ставку именно на украинского боксера и были уверены в его победе в матче-реванше. Так, коэффициент на победу Усика перед боем составлял 1.28, тогда как на Дюбуа – 4.00.

Ранее спортсмены уже встречались в бою в августе 2023 года, тогда победа была за нашим Усиком. Бой завершился в 9-м раунде.

Главное фото: Getty Images/ведущий Факты.Спорт Андрей Ковальский

Напомним, в мае Усик объявил о завершении карьеры. Сколько еще поединков с боксером можно будет увидеть – узнай в нашем материале.

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