Усик-Дюбуа: кто победил в ожесточенном реванше в Уэмбли

Фото Getty Images В ночь на воскресенье, 20 июля, состоялся долгожданный бой-реванш за звание чемпиона в супертяжелом весе Усик-Дюбуа. Кто победил в ожесточенном противостоянии – готовы рассказать тебе далее. Усик-Дюбуа: кто победил в реванше Бой между боксерами проходил на стадионе Уэмбли в Лондоне. Противостояние с первых минут было напряженным, что не удивительно, ведь это уже не первая встреча спортсменов на ринге. Кроме того, на кону – титулы по версиям WBO, WBA, WBC и IBO (принадлежали Усику), а также IBF (принадлежал Дюбуа).После непростого поединка победу одержал наш боксер Александр Усик, который еще раз подтвердил свои титулы и звание чемпиона в сверхтяжелом весе. Украинец нокаутировал Дюбуа в пятом раунде поединка. Как известно, к этому поединку украинец Усик подошел в максимальном для себя весе 103,1 кг, тогда как Дюбуа весил 110,5 кг. Разница в весе боксеров составила более 8 килограммов. Читать по теме Гонорар Усика за реванш из Дюбуа: украинец получит рекордную сумму Сколько получат Усик и Дюбуа за бой, который называют главным боксерским событием года. Бой Александр Усик-Даниэль Дюбуа: ключевые моменты Первый раунд Очень активное начало, в котором существенный напор ощущался со стороны Дюбуа. Порой ему удавалось загнать украинца в угол. Однако к концу раунда Усику удалось сделать несколько точных ударов левой рукой в голову Дюбуа. Третий раунд 3-й раунд был удачным для украинского боксера. Усик нанес мощный удар в голову Дюбуа джебом (длинный прямой удар, который наносят ближней к сопернику рукой). Пятый раунд Украинец нокаутирует британского боксера в пятом раунде и получает звание абсолютного чемпиона в хевивейте. Поздравляем Александра Усика! Getty Images Отметим, что букмекеры делали ставку именно на украинского боксера и были уверены в его победе в матче-реванше. Так, коэффициент на победу Усика перед боем составлял 1.28, тогда как на Дюбуа – 4.00. Ранее спортсмены уже встречались в бою в августе 2023 года, тогда победа была за нашим Усиком. Бой завершился в 9-м раунде. Главное фото: Getty Images/ведущий Факты.Спорт Андрей Ковальский Напомним, в мае Усик объявил о завершении карьеры. Сколько еще поединков с боксером можно будет увидеть – узнай в нашем материале. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: бокс, Александр Усик, Спорт Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter