Усик-Дюбуа: хто переміг у запеклому реванші у Вемблі

У ніч на неділю, 20 липня, відбувся довгоочікуваний бій-реванш за звання чемпіона у надважкій вазі Усик-Дюбуа. Хто переміг у запеклому протистоянні – готові розповісти тобі далі.

Усик-Дюбуа: хто переміг у реванші

Бій між боксерами проходив на стадіоні Вемблі у Лондоні. Протистояння з перших хвилин було напруженим. Це і не дивно, адже це вже не перша зустріч спортсменів на рингу.

Крім того, на кону – титули за версіями WBO, WBA, WBC та IBO (належали Усику), а також IBF (належав Дюбуа).

Після непростого двобою перемогу здобув наш боксер Олександр Усик, який вкотре підтвердив свої титули та звання чемпіона у надважкій вазі.

Українець нокаутував Дюбуа у п’ятому раунді поєдинку.

Як відомо, до цього бою українець Усик підійшов у максимальній для себе вазі 103,1 кг, тоді як Дюбуа важив 110,5 кг. Різниця у вазі боксерів склала понад 8 кілограмів.

Бій Олександр Усик-Даніель Дюбуа: ключові моменти

Перший раунд

Дуже активний початок, в якому суттєвий натиск відчувався з боку Дюбуа. Часом йому вдавалося загнати українцня в кут. Однак під кінець раунду Усикові вдалося зробити кілька влучних ударів лівою рукою в голову Дюбуа.

Третій раунд

3-ій раунд був вдалим для українського боксера. Усик зробив потужний удар у голову Дюбуа джебом (довгий прямий удар, який завдають ближньою до суперника рукою).

П’ятий раунд

Українець нокаутує британського боксера у п’ятому раунді та виборює звання абсолютного чемпіона у хевівейті. Вітаємо Олександра Усика!

Зауважимо, що букмекери робили ставку на українського боксера і були певні в його перемозі у матчі-реванші. Так, коефіцієнт на перемогу Усика напередодні бою складав 1.28, тоді як на Дюбуа – 4.00.

Раніше спортсмени вже зустрічались у двобої у серпні 2023, тоді перемога була за нашим Усиком. Бій завершився у 9-му раунді.

Головне фото: Getty Images/ведучий Факти.Спорт Андрій Ковальський

Нагадаємо, у травні Усик приголомшив вболівальників і заявив про завершення кар’єри. Скільки ще поєдинків з боксером можна буде побачити — дізнайся в нашому матеріалі.

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