Усик — Паркер: чому WBO санкціонувала бій між боксерами

У ніч на 20 липня 2025 року український боксер Олександр Усик здобув перемогу над Даніелем Дюбуа та став єдиним абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, маючи усі 4 пояси. Тепер йому треба захистити пояс за версією WBO.

Саме тому WBO санкціонувала наступний бій між Олександром Усиком та Джозефом Паркером.

Читай, що відомо про бій Усик — Паркер. А також розповімо, хто такий Джозеф Паркер.

Усик — Паркер: що відомо про бій

Непереможний український боксер Олександр Усик (24–0, 15 нокаутів), який володіє всіма чемпіонськими поясами у надважкій вазі, готується до обов’язкового захисту титулу за версією WBO.



Після тріумфу над Даніелем Дюбуа Усик здобув статус абсолютного чемпіона світу у хевівейті, об’єднавши головні пояси — WBO, WBA, IBF та WBC.

Тому WBO офіційно зобов’язала українського боксера провести обов’язковий бій із новозеландським боксером. На переговори видано 30 днів, інакше можуть оголосити аукціон на права бою — мінімально $1 млн.

Хто такий Джозеф Паркер

33-річний Джозеф Паркер — професійний боксер з Нової Зеландії. Він востаннє виходив на ринг у лютому 2025, коли нокаутував Мартіна Баколе в другому раунді. Він став володарем титулу тимчасового чемпіона світу за версією WBO й обов’язковим суперником на титульний поєдинок.

Тобто зараз спортсмен — інтерім-чемпіон WBO, з результатом 36-3 (24 KO).

Раніше новозеландський боксер також перемагав таких сильних опонентів, як Деонтей Вайлдер, Чжилей Чжан і Дерек Чісора.



Коли може відбутися бій Усик — Паркер

Переговорний період триває 30 днів — до кінця серпня 2025. Якщо домовитися не вдасться, буде аукціон. Цілком ймовірно, що двобій відбудеться наприкінці осені, але точної дати поки немає.

Український боксер має погодитися на бій, адже може втратити титул WBO у разі відмови. У нього є також інші варіанти для розгляду — можливий реванш із Тайсоном Ф’юрі, повторний бій з Ентоні Джошуа або зустріч із новозеландським боксером як обов’язковий захист.

Український боксер став дуже популярним у світі, його люблять та поважають і навіть запрошують знятися у кіно. Раніше ми розповідали, що Усик зніметься у фільми з Двейном Джонсоном.

Фото: usykaa та joeboxerparker / Instagram

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!