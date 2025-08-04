Стиль життя

Олександр Бондарев — перший українець, що переміг на Формулі-4: як пройшли перегони

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 04 Серпня 2025, 12:30
олександр бондарев
Фото Instagram

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