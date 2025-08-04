Олександр Бондарев — перший українець, що переміг на Формулі-4: як пройшли перегони

Український автопілот Олександр Бондарев став першим українцем, який переміг на перегонах Формули-4. Це сталося 3 серпня на четвертому етапі серії в італійському місті Імолі.

На Формулі-4 Олександр дебютував у 2024, нині перебуває у складі італійської команди Prema Racing. Від початку сезону у 2025 українець тричі фінішував у чільній вісімці — один раз на шостому і двічі на восьмих місцях на етапах у Мізано та Муджелло.

А нині, у віці 16 років, Бондарев став переможцем Формули-4. Що відомо про перегони та пілота — читай на Вікна-новини.

Олександр Бондарев переміг на перегонах Формула-4: деталі

Етапи Формули-4 складаються з кількох перегонів. В Імолі цими вихідними запланували три старти. Другий з них, який мав відбутися у суботу, 2 серпня, довелося скасувати через часові обмеження внаслідок аварії.

На перших перегонах Бондарев встановив новий рекорд сезону — четверте місце з відставанням в 1.271 секунди від лідера. А вже згодом він зайняв перше місце п’єдесталу.

Він став переможцем за підсумками 16 кіл, відірвавшись від найближчого переслідувача, японця Кіна Накамури-Берта, на 0.045 секунди.

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Усі три місця на подіумі належать пілотам з команди Олександра Бондарева: Накамура-Берт і китаєць Ньюмен Чі також представляли Prema Racing.

Крім першого місця, Бондарев також стартував із поулпозиції та досяг найшвидшого гола в гонці з результатом 1:46.998 хвилини.

— Дуже хороші перегони. Ми стартували з поулу, кваліфікація пройшла дуже добре. Я недостатньо прогрів шини на колі для розігріву — саме тому поступився лідерством на першому колі, — цитує українця офіційний сайт Формули-4.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oleksandr Bondarev (@pilot.bondarev)

— Відтоді ми продовжували набирати темп, і врешті-решт прийшла перемога. Я дуже щасливий. Я готував цей ривок протягом кількох кіл. У мене був дуже хороший вихід з останнього повороту, і я здійснив обгін зовнішньою траєкторією на другому повороті. Кін був швидкий, було нелегко його обігнати.

Це відбулося вже за три хвилини до кінця гонки. Так Олександр не залишив шансу противнику і вперше у своїй кар’єрі виграв перегони Формули-4.

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