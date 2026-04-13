Изменения в графике Kyiv City Express: какие рейсы отменены с 13 по 28 апреля

Столичная железнодорожная инфраструктура готовится к масштабному обновлению. Сразу после пасхальных праздников на станции Святошин стартует активная фаза ремонтных работ. Как сообщили в пресс-службе Kyiv City Express, это позволит повысить надежность путей и безопасность движения, однако на время работ — с 13 по 28 апреля — расписание нескольких рейсов претерпит существенные изменения.

Железнодорожники предупреждают, что часть утренних и вечерних поездов на этот период будет полностью выведена из графика.

Какие рейсы временно не будут курсировать

Больше всего коррективы почувствуют пассажиры, которые пользуются электричкой в поздние вечерние часы. В частности, в период с 13 по 27 апреля отменяются рейсы, следующие от Дарницы до Святошина. Тем, кто привык ехать через Почайну, стоит учесть отсутствие поездов №Б24 и №Б25, которые обычно отправлялись в 21:37 и 22:37. Похожая ситуация и на маршруте через Вокзальную: здесь не будут курсировать вечерние рейсы №А24 и №А25 со временем отправления в 21:46 и 22:46 соответственно.

Утренние поездки также потребуют дополнительного планирования. С 14 по 28 апреля железная дорога временно снимает с маршрута два самых первых рейса, стартующих со Святошина в направлении Дарницы. Речь идет о поезде №Б02 через Вокзальную, который должен был выезжать в 05:38, и рейсе №А02 через Почайну с отправлением в 05:44.

Что советуют пассажирам

Администрация Kyiv City Express подчеркивает, что эти изменения являются локальными и касаются только указанных часов. Все остальные поезда кольца продолжают курсировать без каких-либо отклонений, обеспечивая стабильное сообщение между правым и левым берегами Киева.

Горожанам советуют внимательно проверять обновленное расписание на официальном портале kyivcityexpress.uz.gov.ua и планировать свое время с учетом отмененных рейсов. Железнодорожники отмечают, что такие неудобства являются вынужденными, ведь модернизация путей позволит обеспечить бесперебойную работу транспорта в будущем.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!