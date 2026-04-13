Зміни у графіку Kyiv City Express: які рейси скасовано з 13 по 28 квітня

Столична залізнична інфраструктура готується до масштабного оновлення. Відразу після великодніх свят на станції Святошин стартує активна фаза ремонтних робіт. Як повідомили у пресслужбі Kyiv City Express, це дозволить підвищити надійність колій та безпеку руху, проте на час робіт — з 13 по 28 квітня — розклад кількох рейсів зазнає суттєвих змін.

Залізничники попереджають, що частина ранкових та вечірніх поїздів на цей період буде повністю виведена з графіка.

Які рейси тимчасово не курсуватимуть

Найбільше корективи відчують пасажири, які користуються електричкою у пізні вечірні години. Зокрема, у період із 13 по 27 квітня скасовуються рейси, що прямують від Дарниці до Святошина. Тим, хто звик їхати через Почайну, варто врахувати відсутність поїздів №Б24 та №Б25, які зазвичай відправлялися о 21:37 та 22:37. Схожа ситуація і на маршруті через Вокзальну: тут не курсуватимуть вечірні рейси №А24 та №А25 із часом відправлення о 21:46 та 22:46 відповідно.

Ранкові поїздки також потребуватимуть додаткового планування. З 14 по 28 квітня залізниця тимчасово знімає з маршруту два найперші рейси, що стартують зі Святошина в напрямку Дарниці. Йдеться про поїзд №Б02 через Вокзальну, який мав виїжджати о 05:38, та рейс №А02 через Почайну з відправленням о 05:44.

Що радять пасажирам

Адміністрація Kyiv City Express наголошує, що ці зміни є локальними та стосуються лише зазначених годин. Усі інші поїзди кільця продовжують курсувати без жодних відхилень, забезпечуючи стабільне сполучення між правим та лівим берегами Києва.

Містянам радять уважно перевіряти оновлений розклад на офіційному порталі kyivcityexpress.uz.gov.ua та планувати свій час із урахуванням скасованих рейсів. Залізничники зазначають, що такі незручності є вимушеними, адже модернізація колій дозволить забезпечити безперебійну роботу транспорту в майбутньому.

