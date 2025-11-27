Укрзалізниця анонсувала щогодинні рейси між Києвом та Львовом у 2026 році

Укрзалізниця анонсувала новий графік руху поїздів на кінець 2025 та 2026 рік, який набуде чинності з 14 грудня 2025 року. Читай у матеріалі, що нового чекає на нас вже зовсім скоро.

Поїзди між Києвом та Львовом курсуватимуть щогодини — деталі

Головною новинкою стане тактовий рух на популярному напрямку Київ — Львів — Київ, де поїзди курсуватимуть щогодини за стабільним і повторюваним розкладом. Більшість рейсів працюватимуть цілорічно, з винятками для позапікових періодів.

Тактовий рух — це європейська модель, за якої поїзди відправляються з чітким інтервалом, подібно до систем у Німеччині, Австрії та Нідерландах.

…Розклад руху 2026 у своєму фундаменті має саме підвищення ефективності: нові обігові рейси, якісні прискорення, більше детально продуманих стиковок

, — говорить голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський.

В Україні така система вже успішно тестувалася на Kyiv City Express. Вона зручна для пасажирів, бо розклад легко запам’ятовується, а для залізниці дозволяє рівномірно розподілити пасажиропотік і уникнути пікових навантажень.

Новий міжнародний поїзд Ужгород — Відень з європейськими спальними вагонами

У новому графіку з’явиться нічний поїзд №7/346 — 347/8 Ужгород — Відень, що курсуватиме новозбудованою євроколією через Угорщину. Поїзд матиме спальні вагони європейських залізниць і зупинки в Будапешті, зокрема на станції Феріхедь біля міжнародного аеропорту імені Ференца Ліста та на хабі Келенфельд з пересадкою на метро.

Час відправлення з Ужгорода — 23:19, прибуття до Відня — 8:53. Зворотний рейс: відправлення з Відня о 19:08, прибуття до Ужгорода о 6:15. Поїзд матиме узгоджену пересадку в Чопі на рейс №749/750 Ужгород — Київ.

Запуск став результатом співпраці Укрзалізниці з угорською MÁV та австрійською ÖBB. У графіку 2025–2026 скорочено час у дорозі для безпересадкових вагонів Київ — Відень на понад дві години, а пропозицію місць на рейс №143/146 Ужгород — Відень збільшено на 25%. Загалом через станцію Чоп, включаючи хаби в Ужгороді та Мукачево, пропозиція спальних місць зросла більш ніж на 1000 на добу.

