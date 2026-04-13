Погода в Одессе в мае 2026: немного дождей и стабильный температурный режим

Последний месяц весны в Одессе пройдет в стабильном ритме без внезапных сюрпризов и сильных колебаний как температуры, так и количества осадков. Читай, какая будет погода в Одессе в мае 2026 года и будут ли дождливые дни в городе — в нашем материале.

Погода в Одессе в мае 2026: первая декада, с 01.05 по 10.05

В Одессе погода последнего месяца весны приятно порадует своим теплом: в течение дневных часов температура воздуха будет держаться на уровне +18…+22°C, а ночью будет немного опускаться до +12…+15°C.

Что касается осадков, то на время первой декады они вообще не предусмотрены — небо будет облачным, однако ни дождя, ни других осадков этого времени ожидать не стоит. Это именно та погода, во время которой можно проводить время с друзьями или близкими на улице, не переживая, что неожиданно может пройти дождь.

Погода в Одессе на май 2026 года: вторая декада, с 11.05 по 20.05

В середине месяца погода в мае не сильно изменится относительно предыдущих 10 дней — небо так же будет преимущественно солнечным с минимальным количеством облаков, и никаких осадков не прогнозируется.

Что касается температурного режима, то днем ​​воздух будет прогреваться до +18…+23°C, а в ночные часы — до +11…+16°C. Температура будет оставаться такой же благоприятной без больших колебаний показателя термометра.

Прогноз погоды в Одессе в мае 2026 года: третья декада, с 21.05 по 31.05

Последние дни погоды в Одессе в мае несколько внесут свои коррективы в предыдущую стабильность, в частности, 25-27 числа в городе время от времени будет идти небольшой дождь, который немного освежит город после стольких дней солнца, а 21 мая горожане услышат грозу, однако осадков в этот день не прогнозируется.

Температура воздуха остается почти такой же: днем ​​показатель термомента будет демонстрировать +18…+22°C, а ночью — +12…+14°C. В такую ​​погоду можно свободно гулять по городу, однако в некоторые даты стоит не забывать взять с собой зонт.

