Погода в Харькове в мае 2026 года: приход летней температуры в конце весны

Май 2026 года в Харькове станет мягким и постепенным переходом от весенней прохлады к настоящему летнему теплу, предлагая горожанам преимущественно сухую и комфортную погоду. Читай в материале, какая будет погода в Харькове в мае 2026 года и чего ожидать от температурного режима.

Погода в Харькове в мае 2026: первая декада, с 01.05 по 10.05

Начало месяца начнется с влажной ноты, поскольку уже 1 мая город накроет дождь, который повторится также 9 числа. Большинство дней первой декады пройдут под облачным небом, хотя солнце будет периодически появляться сквозь облака, а 7 мая порадует харьковчан полностью ясным и погожим днем.

Температурный фон в этот период будет оставаться умеренным: ночные показатели будут колебаться в пределах 7–11°С тепла, а днем ​​воздух будет прогреваться до приятных 15–19 градусов, что будет создавать идеальные условия для прогулок на открытом воздухе.

Погода в Харькове на май 2026 года: вторая декада, с 11.05 по 20.05

В середине мая метеорологическая ситуация станет еще более благоприятной для отдыха, а количество солнечных дней значительно возрастет. Кратковременные и небольшие осадки прогнозируются лишь на 11 мая, после чего в течение всей второй декады небо будет преимущественно безоблачным.

Вместе с ясным солнцем придет и заметное потепление, ведь днем ​​столбики термометров будут подниматься до 15–22 градусов выше нуля, а ночью температура стабилизируется в пределах +7…+14°С.

Прогноз погоды в Харькове в мае 2026 года: третья декада, с 21.05 по 31.05

Завершающая часть мая окончательно подготовит Харьков к приходу лета, поскольку в этот период дожди и грозы полностью покинут регион, а небо будет ясным.

Температурный режим в конце месяца будет наиболее стабильным и теплым: в дневные часы воздух будет прогреваться до ощутимых 20–25 градусов, в то же время ночные показатели поднимутся до 10–16°С. Такая синоптическая картина позволит жителям и гостям города полноценно насладиться завершением весны без капризов погоды.

