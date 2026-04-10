Погода у Харкові в травні 2026: прихід літньої температури в кінці весни

Травень 2026 року у Харкові стане м’яким і поступовим переходом від весняної прохолоди до справжнього літнього тепла, пропонуючи містянам переважно суху та комфортну погоду. Читай в матеріалі, яка буде погода в Харкові в травні 2026 та чого очікувати від температурного режиму.

Погода у Харкові в травні 2026: перша декада, з 01.05 по 10.05

Початок місяця розпочнеться з вологої ноти, оскільки вже 1 травня місто накриє сильний дощ, який повториться також 9 числа. Більшість днів першої декади пройдуть під хмарним небом, хоча сонце періодично з’являтиметься крізь хмари, а 7 травня порадує харків’ян повністю ясним та погожим днем.

Температурний фон у цей період залишатиметься помірним: нічні показники коливатимуться в межах 7–11°С тепла, а вдень повітря прогріватиметься до приємних 15–19 градусів, що створюватиме ідеальні умови для прогулянок на відкритому повітрі.

Погода у Харкові на травень 2026: друга декада, з 11.05 по 20.05

У середині травня метеорологічна ситуація стане ще сприятливішою для відпочинку, а кількість сонячних днів суттєво зросте. Короткочасні та незначні опади прогнозуються лише на 11 травня, після чого протягом усієї другої декади небо залишатиметься переважно безхмарним.

Разом із ясним сонцем прийде і помітне потепління, адже вдень стовпчики термометрів підніматимуться до позначок 15–22 градуси вище нуля, а вночі температура стабілізується у межах +7…+14°С.

Прогноз погоди у Харкові у травні 2026: третя декада, з 21.05 по 31.05

Завершальна частина травня остаточно підготує Харків до приходу літа, оскільки в цей період дощі та грози повністю залишать регіон, а небо залишатиметься ясним.

Температурний режим наприкінці місяця буде найбільш стабільним та теплим: у денні години повітря прогріватиметься до відчутних 20–25 градусів, водночас нічні показники піднімуться до 10–16°С. Така синоптична картина дозволить мешканцям та гостям міста повноцінно насолодитися завершенням весни без примх погоди.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!