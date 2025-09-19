Польща зміцнює укриття та готує нову систему ППО разом із Україною

Станом на 12 вересня польські органи безпеки доручили перевірити майже 4 тисячі захисних споруд, розташованих у різних регіонах країни. Як повідомило Міністерство внутрішніх справ Польщі, половину з них вже оглянули.

За результатами перевірки з понад 2 тисяч укриттів близько тисячі відповідають сучасним вимогам. Решта потребує доопрацювань або капітального ремонту.

У МВС наголошують, що будівництво й модернізація укриттів стали одним із ключових напрямів нової урядової програми захисту населення та цивільної оборони.

Уряд планує інвестувати у цей напрям майже 5 мільярдів злотих (понад 1,1 мільярда євро). Програма передбачає:

адаптацію укриттів відповідно до сучасних загроз;

створення нових захисних споруд;

ремонт і модернізацію вже чинних об’єктів.

Насамперед фінансування скеровуватимуть у громади, які охоплює операція Східний вартовий — це території на сході Польщі, ближчі до кордону з Білоруссю та Росією.

Також окрему увагу отримають особливо вразливі міста, які визначать урядові експерти.

Таким чином польська влада робить ставку на посилення цивільного захисту, адже у випадку надзвичайних ситуацій саме якісні укриття можуть врятувати життя тисячам людей.

Цікаво, що Польща, яка не змогла збити усі російські безпілотники, тепер висловила бажання працювати разом з Україною над ефективною системою ППО.

