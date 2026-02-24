“Нам жаль, но мы уважаем это”: как в МПК прокомментировали решение Украины бойкотировать церемонию в Милане

Международный паралимпийский комитет официально подтвердил свою непоколебимую позицию: представители России и Беларуси будут допущены к Зимним Играм-2026 не просто как нейтральные атлеты, а с использованием национальной символики.

Комментируя решение украинской сборной бойкотировать церемонию открытия в Милане, руководство комитета прибегло к привычной риторике о спорте вне политики.

Об этом в эксклюзивном интервью информационному агентству Reuters заявил президент МПК Эндрю Парсонс.

Законных оснований нет: позиция Эндрю Парсонса

Функционер подчеркнул, что организация не видит юридических механизмов для полного отстранения стран-агрессоров. Более того, Парсонс лично пригласил россиян и белорусов принять участие в торжественном параде на открытии Игр.

У нас нет законного способа не допустить Россию и Беларусь. Если они хотят присутствовать на церемонии открытия — мы их приглашаем. По нашему мнению, это событие не должно быть политизировано. Мы знаем о позиции Украины, и если они решат не участвовать в шоу, нам будет жаль, но мы уважаем это решение. Никаких санкций против украинцев за такой шаг не будет, — отметил глава МПК.

Сколько атлетов от РФ и Беларуси поедут в Италию

На данный момент известно, что МПК выделил квоты для 10 спортсменов из стран-союзниц в агрессии против Украины:

Россия: 6 мест (по 2 представителя в пара-альпийских лыжах, паралыжном кроссе и парасноубординге);

Беларусь: 4 места.

Ранее мы сообщали подробности о церемонии закрытия Олимпийских игр 2026, которая также обещает быть насыщенной как спортивными, так и политическими дискуссиями.

