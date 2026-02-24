Для тебя Новости

“Нам жаль, но мы уважаем это”: как в МПК прокомментировали решение Украины бойкотировать церемонию в Милане

Юлия Хоменко, редактор сайта 24 февраля 2026, 14:00 2 мин.
МПК не будет вводить санкции против Украины
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь