“Нам шкода, але ми поважаємо це”: як у МПК прокоментували рішення України бойкотувати церемонію в Мілані

Міжнародний паралімпійський комітет офіційно підтвердив свою непохитну позицію: представники Росії та Білорусі будуть допущені до Зимових Ігор-2026 не просто як нейтральні атлети, а з використанням національної символіки.

Коментуючи рішення української збірної бойкотувати церемонію відкриття в Мілані, керівництво комітету вдалося до звичної риторики про спорт поза політикою.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю інформаційному агентству Reuters заявив президент МПК Ендрю Парсонс.

Законних підстав немає: позиція Ендрю Парсонса

Функціонер наголосив, що організація не бачить юридичних механізмів для повного відсторонення країн-агресорок. Ба більше, Парсонс особисто запросив росіян та білорусів взяти участь в урочистому параді на відкритті Ігор.

У нас немає законного способу не допустити Росію та Білорусь. Якщо вони хочуть бути присутніми на церемонії відкриття — ми їх запрошуємо. На нашу думку, ця подія не має бути політизованою. Ми знаємо про позицію України, і якщо вони вирішать не брати участь у шоу, нам буде шкода, але ми поважаємо це рішення. Жодних санкцій проти українців за такий крок не буде, — зазначив очільник МПК.

Скільки атлетів від РФ та Білорусі поїдуть до Італії

Наразі відомо, що МПК виділив квоти для 10 спортсменів із країн-союзниць в агресії проти України:

Росія: 6 місць (по 2 представники в пара-альпійських лижах, паралижному кросі та парасноубордингу);

Білорусь: 4 місця.

