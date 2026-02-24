Для тебе Новини

“Нам шкода, але ми поважаємо це”: як у МПК прокоментували рішення України бойкотувати церемонію в Мілані

Юлія Хоменко, редакторка сайту 24 Лютого 2026, 14:00 2 хв.
МПК не вводитиме санкції проти України
