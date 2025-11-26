Скоїв ДТП та влаштував стрілянину: у Києві затримали нетверезого водія

У Солом’янському районі Києва 37-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Porsche Cayenne, спровокував дорожньо-транспортну пригоду, після чого напав на учасників аварії та вистрелив з травматичного пістолета.

Поліція затримала зловмисника, йому загрожує до семи років позбавлення волі за хуліганство — деталі читай у матеріалі.

Скоїв ДТП та стріляв з пістолета: що відомо про інцидент

Інцидент стався на перехресті Солом’янської площі. За даними Головного управління Національної поліції у місті Києві, водій Porsche Cayenne зіткнувся з автомобілем ВАЗ та кількома іншими транспортними засобами.

Після аварії чоловік почав агресивно поводитися: лаявся зі свідками та учасниками ДТП. Він вдарив кулаком у голову 26-річну пасажирку пошкодженого ВАЗу, а коли 22-річний водій цієї автівки спробував втрутитися, витягнув травматичний пістолет і зробив два постріли в його бік. Потерпілий отримав непроникаюче вогнепальне поранення та був госпіталізований — медики надали йому необхідну допомогу.

На місце події прибули патрульні та слідчо-оперативна група після дзвінка на спецлінію 102 від однієї з киянок, яка повідомила про бійку та стрілянину. Поліцейські встановили особу порушника — 37-річного киянина, який мав зовнішні ознаки алкогольного сп’яніння. Він відмовився проходити тест на вміст алкоголю в крові.

Патрульні склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортним засобом у стані сп’яніння). Зловмисника затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а травматичний пістолет вилучили.

Слідчі Солом’янського управління поліції, під процесуальним керівництвом Солом’янської окружної прокуратури, оголосили чоловікові підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене з особливою зухвалістю та із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

