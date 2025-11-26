Совершил ДТП и устроил стрельбу: в Киеве задержали нетрезвого водителя

В Соломенском районе Киева 37-летний местный житель, управляя автомобилем Porsche Cayenne, спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, после чего напал на участников аварии и выстрелил из травматического пистолета.

Полиция задержала злоумышленника, ему грозит до семи лет лишения свободы за хулиганство — детали читай в материале.

Совершил ДТП и стрелял из пистолета: что известно об инциденте

Инцидент произошел на перекрестке Соломенской площади. По данным Главного управления Национальной полиции в Киеве, водитель Porsche Cayenne столкнулся с автомобилем ВАЗ и несколькими другими транспортными средствами.

После аварии мужчина начал агрессивно вести себя: ругался со свидетелями и участниками ДТП. Он ударил кулаком в голову 26-летнюю пассажирку поврежденного ВАЗа, а когда 22-летний водитель этого автомобиля попытался вмешаться, вытащил травматический пистолет и произвел два выстрела в его сторону. Потерпевший получил непроницаемое огнестрельное ранение и был госпитализирован — медики оказали ему необходимую помощь.

На место происшествия прибыли патрульные и следственно-оперативная группа после звонка на спецлинию 102 от одной из киевлянок, которая сообщила о драке и стрельбе. Полицейские установили личность нарушителя — 37-летнего киевлянина, у которого были внешние признаки алкогольного опьянения. Он отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови.

Патрульные составили на него административный протокол по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Злоумышленник был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а травматический пистолет изъяли.

Следователи Соломенского управления полиции, под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры, объявили мужчине подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное с особой дерзостью и применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Ранее мы писали, что украинские водители получили 5 миллионов штрафов за скорость — читай об этом в материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!