5 миллионов штрафов за скорость: новый антирекорд украинских водителей

Украинские дороги продолжают бить антирекорды по количеству нарушений. И, кажется, главный грех наших водителей — большое желание давить на газ. Несмотря на многочисленные предупреждения и камеры фиксации, скорость остается искушением номер один — тем, которое ежедневно превращает дороги в полосу риска.

Почти 5 миллионов штрафов за превышение скорости

По данным первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, с начала года водители получили почти 5 миллионов постановлений за превышение скорости. Это абсолютный лидер среди всех нарушений Правил дорожного движения.

TruCAM и патрульная полиция: когда штрафуют чаще всего

И львиная доля этой статистики – результат работы бесстрастных электронных глаз. Около 4 миллионов штрафов выписано благодаря системе автоматической фиксации. Камеры работают круглосуточно, фиксируя каждую спешку.

Но и патрульные не отстают. Около 618 тысяч нарушителей поймали с поличным с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM. Эти приборы фиксируют скорость, анализируя изменение частоты лазерного сигнала.

В Патрульной полиции подчеркивают, что дело не в деньгах, а в жизни:

Каждое такое постановление – это следствие чьей-то чрезмерно рискованной езды, невнимательности или спешки, которые могут иметь ужасные последствия. Помните: безопасная скорость – это не о штрафе, это о жизни!

