5 мільйонів штрафів за швидкість: новий антирекорд українських водіїв

Українські дороги й далі б’ють антирекорди за кількістю порушень. І, здається, головний гріх наших водіїв — невгамовне бажання тиснути на газ. Попри численні попередження та камери фіксації, швидкість залишається спокусою номер один — тією, що щодня перетворює дороги на смугу ризику.

Майже 5 мільйонів штрафів за перевищення швидкості

За даними першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, від початку року водії отримали майже 5 мільйонів постанов за перевищення швидкості. Це абсолютний лідер серед усіх порушень правил дорожнього руху.

TruCAM і патрульна поліція: коли штрафують найчастіше

І левова частка цієї статистики – результат роботи безпристрасних електронних очей. Близько 4 мільйонів штрафів виписано завдяки системі автоматичної фіксації. Камери працюють цілодобово, фіксуючи кожен поспіх.

Читати на тему Понад 200 км/год! Киянин рекордно перевищив швидкість Національна поліція зафіксувала рекорд з перевищення швидкості у столиці.

Але й патрульні не відстають. Близько 618 тисяч порушників спіймали на гарячому за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM. Ці прилади фіксують швидкість, аналізуючи зміну частоти лазерного сигналу.

У Патрульній поліції наголошують, що справа не в грошах, а в житті:

Кожна така постанова – це наслідок чиєїсь надмірної ризикованої їзди, неуважності чи поспіху, які можуть мати жахливі наслідки. Пам’ятайте: безпечна швидкість – це не про штраф, це про життя!

Раніше ми розповідали покрокові інструкції, як перевірити штрафи на авто.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!