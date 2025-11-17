Мешал шум от костылей: сосед избил ветерана Азова и его жену

Во Львовской области полиция открыла уголовное дело по факту избиения ветерана Азова.

Читайте в материале, почему избили военнослужащего и его жену.

Сосед избил ветерана Азова и его жену — открыты уголовные производства

15 ноября в полицию обратились супруги с заявлениями об избиении.

На своей странице в Instagram мужчина рассказал, что он ветеран Азова и в 2023 году получил тяжелое ранение на Запорожском направлении. Все это время он проходил лечение и уже готовится к ампутации стопы.

Мужчина добавил, что неоднократно получал жалобы от соседей из-за того, что им мешает шум костылей.

Неоднократно мы получали жалобы на то, что якобы мешаем соседям из-за наших передвижений, громких разговоров, перемещения мебели или включенного телевизора на 10-й громкости.

По его словам, к ним пришла женщина со своим отцом и несовершеннолетним сыном, который, по их словам, имел инвалидность.

…Именно он нанес мне удары по голове моей же палкой, в результате чего мне наложили 4 шва, а потом еще избил мою жену. Они пытались попасть в квартиру и постоянно угрожали нам, — комментирует потерпевший.

Полиция Львовской области сообщила, что следователями были открыты два уголовных производства по ч. 1 ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

