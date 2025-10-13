В Киеве полиция оперативно задержала 22-летнего мужчину, который жестоко избил 26-летнюю женщину и отобрал у нее деньги после свидания, организованного через сайт знакомств. Детали инцидента читай в нашем материале.

У нее другая внешность: подробности ситуации

По информации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, потерпевшая обратилась за помощью несколько дней назад, сообщив о нападении. Следственно-оперативная группа Печерского управления полиции выехала на место и выяснила обстоятельства.

Женщина познакомилась с мужчиной онлайн и согласилась на встречу в его квартире. Во время свидания возник конфликт: злоумышленник достал пистолет, угрожал им, бил по голове и наносил удары ногами по телу. После этого он забрал из кармана куртки потерпевшей 500 гривен и скрылся. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оперативники Печерского управления совместно с коллегами из главка и аналитиками криминального анализа быстро установили личность подозреваемого — 22-летнего киевлянина. Его разыскали и задержали в квартире товарища в течение нескольких часов.

Во время обыска в квартире злоумышленника изъяли пневматический пистолет. По словам задержанного, мотивом нападения стало несоответствие внешности девушки ее фото на сайте знакомств.

Следователи, под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры, сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины — разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни и здоровья, совершенный в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Полиция призывает к осторожности при онлайн-знакомствах и советует встречаться в общественных местах. Читай в материале, как безопасно использовать Tinder и не подвергать себя лишней опасности.

