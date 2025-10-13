У Києві поліція оперативно затримала 22-річного чоловіка, який жорстоко побив 26-річну жінку та відібрав у неї гроші після побачення, організованого через сайт знайомств. Деталі інциденту читай у нашому матеріалі.

У неї інша зовнішність: деталі ситуації

За інформацією Головного управління Національної поліції у місті Києві, потерпіла звернулася по допомогу кілька днів тому, повідомивши про напад. Слідчо-оперативна група Печерського управління поліції виїхала на місце та з’ясувала обставини.

Жінка познайомилася з чоловіком онлайн і погодилася на зустріч у його квартирі. Під час побачення виник конфлікт: зловмисник дістав пістолет, погрожував ним, бив по голові та завдавав ударів ногами по тілу. Після цього він забрав з кишені куртки потерпілої 500 гривень і втік. Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оперативники Печерського управління спільно з колегами з главку та аналітиками кримінального аналізу швидко встановили особу підозрюваного — 22-річного киянина. Його розшукали та затримали у квартирі товариша протягом кількох годин.

Читати на тему Одномісячна дитина опинилася в лікарні через чадний газ — подробиці Дитину відразу госпіталізували до лікарні.

Під час обшуку в помешканні зловмисника вилучили пневматичний пістолет. За словами затриманого, мотивом нападу стала невідповідність зовнішності дівчини її фото на сайті знайомств.

Слідчі, під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури, повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, поєднаний з насильством, небезпечним для життя та здоров’я, вчинений в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Поліція наголошує на обережності під час онлайн-знайомств і радить зустрічатися в громадських місцях. Читай у матеріалі, як безпечно використовувати Tinder та не наражатись зайвий раз на небезпеку.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!