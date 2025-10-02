Одномісячна дитина опинилася в лікарні через чадний газ — подробиці

На Івано-Франківщині до лікарні доправили одномісячну дитину з ознаками отруєння чадним газом. У ДСНС повідомили, що ймовірною причиною стала несправність газового котла в приватному будинку.

Рятувальники наголошують, що з настанням холодів подібні випадки фіксують дедалі частіше, адже ризик отруєнь у цей період зростає у кілька разів.

Симтоми отруєння чадним газом

У МОЗ розповіли, що отруєння чадним газом небезпечне тим, що його симптоми часто плутають зі звичайною застудою чи харчовим отруєнням.

Людина може відчувати головний біль, запаморочення, втому, задишку чи кашель, але при цьому у неї не піднімається температура. Саме ця відмінність має насторожити.

Тривале перебування у приміщенні з низькою концентрацією чадного газу поступово впливає на нервову систему.

У людини з часом можуть виникати проблеми з пам’яттю, погіршуватися концентрація, з’являтися емоційні зміни — від надмірної дратівливості до схильності ухвалювати необдумані рішення.

Якщо ж у повітрі висока концентрація газу, небезпека зростає миттєво. Лише кількох годин достатньо, щоб людина втратила рівновагу, зір чи навіть свідомість.

Фахівці наголошують що за перших симптомів потрібно негайно вимкнути газові прилади, відчинити вікна, забезпечити приплив свіжого повітря і звернутися до лікаря. Зволікання у таких випадках може коштувати життя.

Як уникнути отруєння чадним газом

Щоб уникнути отруєння чадним газом, лікарі та рятувальники нагадують про прості правила безпеки.

Насамперед важливо користуватися лише справними приладами для обігріву помешкання й не залишати їх увімкненими без нагляду. Газові котли, колонки, а також димоходи та вентиляційні канали потрібно регулярно перевіряти, адже будь-яка дрібна несправність може стати загрозою.

У будинках із пічним опаленням завжди стежте, щоб заслінка у печі чи комині залишалася відчиненою, і пам’ятайте — газову колонку та кухонну витяжку не можна встановлювати в одному приміщенні.

І ще одне правило, яке часто ігнорують, але яке може врятувати життя — завжди провітрюйте кімнати, де працюють газові прилади. Адже свіже повітря — найпростіший і водночас найефективніший спосіб знизити ризик отруєння.

Сьогодні ця порада набуває ще більшого значення. Окрім побутових загроз, українці стикаються й з іншою небезпекою — забрудненим повітрям після російських атак.

