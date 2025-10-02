Месячный ребенок оказался в больнице из-за угарного газа — подробности

В Ивано-Франковской области в больницу доставили месячного ребенка с признаками отравления угарным газом. В ГСЧС сообщили, что вероятной причиной стала неисправность газового котла в частном доме.

Спасатели подчеркивают, что с наступлением холодов подобные случаи фиксируют всё чаще, ведь риск отравлений в этот период возрастает в несколько раз.

Симптомы отравления угарным газом

В Минздраве рассказали, что отравление угарным газом опасно тем, что его симптомы часто путают с обычной простудой или пищевым отравлением.

Человек может чувствовать головную боль, головокружение, усталость, одышку или кашель, но при этом у него не повышается температура. Именно это отличие должно насторожить.

Длительное пребывание в помещении с низкой концентрацией угарного газа постепенно влияет на нервную систему.

У человека со временем могут возникать проблемы с памятью, ухудшаться концентрация, появляться эмоциональные изменения — от чрезмерной раздражительности до склонности принимать необдуманные решения.

Читать по теме Как уберечься от отравления угарным газом и какие приборы опасны Генераторы могут производить угарный газ – как уберечься от отравления.

Если же в воздухе высокая концентрация газа, опасность возрастает мгновенно. Всего нескольких часов достаточно, чтобы человек потерял равновесие, зрение или даже сознание.

Специалисты подчеркивают, что при первых симптомах нужно немедленно выключить газовые приборы, открыть окна, обеспечить приток свежего воздуха и обратиться к врачу. Промедление в таких случаях может стоить жизни.

Как избежать отравления угарным газом

Чтобы избежать отравления угарным газом, врачи и спасатели напоминают о простых правилах безопасности.

Прежде всего важно пользоваться только исправными приборами для обогрева жилья и не оставлять их включенными без присмотра.

Газовые котлы, колонки, а также дымоходы и вентиляционные каналы нужно регулярно проверять, ведь любая мелкая неисправность может стать угрозой.

В домах с печным отоплением всегда следите, чтобы заслонка в печи или дымоходе оставалась открытой, и помните — газовую колонку и кухонную вытяжку нельзя устанавливать в одном помещении.

И еще одно правило, которое часто игнорируют, но которое может спасти жизнь — всегда проветривайте комнаты, где работают газовые приборы. Ведь свежий воздух — самый простой и одновременно самый эффективный способ снизить риск отравления.

Сегодня этот совет приобретает еще большее значение. Помимо бытовых угроз, украинцы сталкиваются и с другой опасностью — загрязненным воздухом после российских атак.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!