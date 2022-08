Власний досвід. П’ять фактів про Tinder і як безпечно його використовувати

Вікіпедія так пише про мобільний застосунок Tinder: “Платформа для легких і швидких зустрічей”. Майданчик для пошуку сексу — такий ярлик часто вішають ті, кого й нема в Tinder. Але ж кожен шукає і знаходить своє.

Спробуймо розкласти все по полицях.

Я проводжу експеримент, щоб дізнатися, як усе-таки працює Tinder, яка його механіка, які люди там перебувають і як поводяться.

І найважливіше — як використовувати цю платформу безпечно.

Скажу відразу, що “застосунок для пошуку сексу” — це міф. Так, дехто пише на своїй сторінці винятково про зустріч на ніч, але водночас є люди, які шукають спілкування в кавʼярні і під час прогулянок, прагнуть стосунків і навіть чогось серйознішого.

Ось моя знайома зі Львова понад рік зустрічається з “хлопцем із Tinder”.

До речі, наразі є враження, що Tinder став одним зі способів соціалізації вимушених переселенців. Багато хто так і пише, що він/вона приїхали з інших міст, тут нікого не знають, шукають спілкування.

У пʼяти пунктах розпишу для тебе, як функціонує цей мобільний застосунок.

Психологія Tinder

Спершу в мене були дві цілі реєстрації на Tinder.

Я хотіла зрозуміти його механіку, щоб написати матеріал за власним досвідом.

Ще один фактор — мені тут дійсно цікаво.

Я мешкаю в Ужгороді, де всі знають одне одного бодай опосередковано, заочно. І цікаво спостерігати, як по-різному поводяться люди в житті, в різних соцмережах і, власне, на платформі знайомств.

Деякі описи в профілях — творчі, креативні, небанальні. Інколи — сміливі, зухвалі. Дійсно пізнавально почитати. За кожним акаунтом — світогляд, життєвий і професійний досвід, за кожним акаунтом — людина. У мене навіть в описі так сказано: “Напишіть хтось дисертацію про психологію тіндера”.

До речі, я вже знайшла тут нових знайомих із суміжних професійних сфер. Ні, не йдеться про стосунки, але про товариську каву — легко. Тому це ще один доказ, що Tinder — щось більше, ніж платформа знайомств. Кожен знаходить те, що шукає.

Акаунт у Tinder



Тут цілковито все по-іншому, ніж в Instagram чи Facebook.

Зазвичай у профілі користувача/користувачки є така інформація.

Імʼя без прізвища.

Вік — його відразу видно на твоїй сторінці. Звісно, дехто любить применшувати роки, але на фото відразу ж видно. До речі, вік можна приховати з платною послугою Tinder plus.

Місто.

Відстань від тебе. Застосунок показує іншим, як далеко ти від них, який радіус у кілометрах. Це також можна приховати з Tinder plus.

Стать і сексуальна орієнтація. Це можна безкоштовно приховати з профілю.

Університет, місце роботи і посада. Тут дехто віджартовується.

Інтереси. Тут тиснеш на теги, як-от “читання”, “кіно”, “подорожі”, “блогінг” тощо. За цими інтересами можна знайти людей.

Спосіб життя. В цій рубриці — інформація про знак зодіаку, наявність домашніх улюбленців, ставлення до куріння.

Підключення до своїх акаунтів в Instagram та Spotify. Не обовʼязково привʼязувати.

Твої фото. Можна опублікувати до девʼяти світлин.

Інформація про тебе. Тут люди пишуть про себе, свої хобі, світогляд і про те, чого очікують від знайомств у Tinder.

Що більше рубрик заповнюєш, то більше довіри до тебе від інших користувачів. Про безпеку ми поговоримо нижче, але відразу скажу, що багато користувачів публікують інформацію в жартівливому форматі, тож і ти не мусиш забагато про себе розповідати.

Як працює застосунок

Спершу може здатися, що тут усе складніше, ніж зазвичай у соцмережах. Але насправді все просто.

Налаштуй свої вподобання. Обери радіус, в якому хочеш знайти людей. Від 1 км до 160 км. Можеш увімкнути “глобальний режим”, щоб знайомитися по всьому світу.

Зазнач, кого тобі має показувати застосунок — чоловіків, жінок або всіх.

Також відкоригуй уподобання щодо віку.

І далі, після оформлення акаунту та вподобань, застосунок починає показувати тобі людей. Подобається людина? Свайпай вправо (like). Не подобається? Вліво (dislike).

Якщо ви обоє мотнули вправо, то “створюється пара”, і тільки тоді ви можете стартувати чат. Тут можна листуватися, ділитися гіфками, музикою або провести відеодзвінок. Надсилати фото не можна.

Якщо свайпнеш вліво, то вже не зможеш повернутися на сторінку тієї людини. Це можливо тільки з платним функціоналом.

Платні сервіси

Tinder добряче заточений на заробляння. Окрім кнопок like і dislike є також boost і super like. Boost можна безоплатно використати раз на місяць, щоб збільшити кількість переглядів свого профілю. На super like можна безкоштовно натиснути тричі на місяць, тоді людині прийде сповіщення про твою симпатію до неї. Раз на тиждень можна вільно побачити одного “таємного” шанувальника/шанувальницю з чотирьох — це опція Secret admirer.

Tinder загалом пропонує три платні пакети.

З ними можна:

побачити, хто тебе лайкнув;

приховати деякі свої дані;

повернутися на сторінки користувачів, якими знехтувано;

показувати свою сторінку тільки тим, кого ти вподобав(-ла);

вимкнути рекламу;

частіше тиснути на кнопки boost і super like;

можна надсилати повідомлення, не будучи в парі.

Безпека

Мабуть, найважливіший розділ у цьому матеріалі.

Ось десять пунктів, які варто врахувати під час знайомств у Tinder.

Фото. Якщо людина не показує свого обличчя — це має насторожувати. У застосунку можна опублікувати свої девʼять світлин. Краще, якщо вони різні, щоб можна було чітко бачити зовнішність і сформувати бодай мінімальне уявлення про стиль життя.

Опис. Частина людей публікує детальні описи про себе та свої вподобання, але багато хто взагалі нічого не вказує. Що більше даних про людину, то більше в тебе впевненості, чи варто “свайпати вправо”.

Загальна інформація. Це місце роботи або загалом професійна сфера, назва університету, рідне місто, геолокація, що показує, як далеко людина від тебе знаходиться. Якщо користувачі відкрито про це пишуть, це додає більше емпатії до них.

Синхронізація з Instagram. Деякі користувачі привʼязують свій Instagram до Tinder. Завдяки цьому можна переглянути акаунт в Instagram і більше дізнатися про особу.

“Синя галочка”. Якщо біля імені користувача бачиш синю галочку — це свідчить, що профіль верифікований. Треба зняти селфі-відео, щоб програма переконалася, що воно співпадає з опублікованими світлинами. Це схоже на функціонал сервісу Вдома, коли слід було робити фото, щоб підтвердити, що ти на самоізоляції.

Інформація. Загалом варто мати якнайбільше даних про людину.

У Tinder є опція “поділитися профілем”. Якщо твої друзі є на цій платформі, покажи їм акаунт потенційної пари: можливо, вони знають щось більше про неї.

Листування. Буває, що в переписці людина відразу пропонує перейти в Telegram або Instagram, адже там комфортніше спілкуватися, можна обмінюватися голосовими повідомленнями. З одного боку, так ти можеш більше дізнатися про особу. Але врахуй, що й вона матиме твої дані. Якщо ти пропонуєш перейти в Instagram, а інша людина категорично проти — це може свідчити, що вона таки щось приховує.

Надто довге листування. Певні користувачі зазначають в описі, що вони проти онлайн-спілкування, краще — в кавʼярню, аби зрозуміти, чи є спільна хвиля і чи варто далі продовжувати знайомство. В цьому щось є. Зауваж, якщо людина за кілометр від тебе, але не хоче вийти в офлайн, — це, як мінімум, дивно. Надто довга онлайн-комунікація може затягнути не на жарт. Ти звикнеш, а потім виявиться, що наживо людина цілковито тобі не підходить.

Не відкривай надто особисту інформацію, не розповідай про рідних, друзів, колег. Допоки не знаєш людину, спілкуйся з нею дозовано, наприклад, на загальні теми — погода, кулінарія, домашні тварини. Все, що стосується родини, роботи, фінансів, твого психологічного стану — табу для поширення в Tinder.

Зустріч. Вже за кілька хвилин після перших слів тебе можуть запросити на каву.

Це хороший варіант, щоб відразу зрозуміти, чи є сенс подальшого спілкування. Але не забувай про безпеку. Погоджуйся на побачення тільки засвітла, на нейтральній території, найкраще — в людних кафе, в людних частинах міста.

У 2022-му Netflix випустив документальне розслідування Аферист із Tinder.

Тут ідеться про ізраїльського шахрая Саймона Лєваєва. Він знайомився у Tinder з жінками для подальшої емоційної маніпуляції та фінансового обману. Складається враження, що акцент цієї історії зроблений на тому, що небезпечний саме мобільний застосунок. Насправді ж такі шахраї знаходять своїх жертв повсюди, хоч у сусідньому барі. Одначе це кіно варто переглянути перед реєстрацією в Tinder.

До речі, якщо в тебе нині нема стосунків — це не привід відразу йти в Tinder. Побути наодинці — теж корисно. Ми якраз писали про це в матеріалі з психологом.