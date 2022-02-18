Як усамітнення зможе допомогти стосункам? Психологиня розповіла, чому важливо проводити час наодинці з собою

Любити себе і бути собі насамперед найкращим другом — це те, чого нам складно навчитися.
Більшість людей бояться залишатися наодинці, у них починається страх і паніка, але це неправильно. Ми маємо проводити час із собою з користю та задоволенням.
Психологиня Христина Черепаніна на своїй сторінці в Instagram розповіла про те, як усамітнення може допомогти налагодити стосунки.
Коли ти залишаєшся наодинці з собою, ти пізнаєш себе. Можеш проаналізувати свою поведінку, бажання, зрозуміти, чого хочеш від життя. Це допоможе збагнути, що тобі потрібно від оточення.
Справжня самотність — це тоді, коли “я не в контакті з собою”, “я не знаю і не розумію себе”.
Справжня самотність — це тоді, коли “я не в контакті з собою”, “я не знаю і не розумію себе”.
Психологиня каже, що більшість людей почуваються самотніми в той момент, коли вони насправді перебувають на самоті (наодинці з собою).
У цьому стані людина впадає в ті самі травми та вибирає ілюзію знедоленого: коли вона втрачає ресурси, а не збирає їх — дари нашого світу.
Важливо розуміти та пам’ятати, що ми не зможемо побачити іншого, бо заповнені власними проекціями.
Важливо розуміти та пам’ятати, що ми не зможемо побачити іншого, бо заповнені власними проекціями.
— І тоді про яку близькість може йтися? Ми ніколи не можемо бути близькими, — розповідає Христина.
За словами психологині, коли ми починаємо розуміти себе, то, як наслідок, починаємо розуміти інших.
Тоді й менше претензій, менше роздратування тощо. Коли ми пізнаємо свої бажання і цілі, ми розуміємо, які люди нам потрібні в оточені. Чого не вистачає теперішньому партнеру. Можемо вдосконалюватися разом.
Варто пам’ятати, що деякі твої дії можуть бути неприємні партнерові. Наприклад, жарти. Ти думаєш, що поліпшуєш настрій, а насправді створюєш комплекси. Раніше ми розповідали про агресивний гумор у стосунках і чим він шкідливий.