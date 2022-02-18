Як усамітнення зможе допомогти стосункам? Психологиня розповіла, чому важливо проводити час наодинці з собою

Любити себе і бути собі насамперед найкращим другом — це те, чого нам складно навчитися.

Більшість людей бояться залишатися наодинці, у них починається страх і паніка, але це неправильно. Ми маємо проводити час із собою з користю та задоволенням.

Психологиня Христина Черепаніна на своїй сторінці в Instagram розповіла про те, як усамітнення може допомогти налагодити стосунки.

Коли ти залишаєшся наодинці з собою, ти пізнаєш себе. Можеш проаналізувати свою поведінку, бажання, зрозуміти, чого хочеш від життя. Це допоможе збагнути, що тобі потрібно від оточення.

Справжня самотність — це тоді, коли “я не в контакті з собою”, “я не знаю і не розумію себе”.

Психологиня каже, що більшість людей почуваються самотніми в той момент, коли вони насправді перебувають на самоті (наодинці з собою).

У цьому стані людина впадає в ті самі травми та вибирає ілюзію знедоленого: коли вона втрачає ресурси, а не збирає їх — дари нашого світу.

Важливо розуміти та пам’ятати, що ми не зможемо побачити іншого, бо заповнені власними проекціями.

— І тоді про яку близькість може йтися? Ми ніколи не можемо бути близькими, — розповідає Христина.

За словами психологині, коли ми починаємо розуміти себе, то, як наслідок, починаємо розуміти інших.

Тоді й менше претензій, менше роздратування тощо. Коли ми пізнаємо свої бажання і цілі, ми розуміємо, які люди нам потрібні в оточені. Чого не вистачає теперішньому партнеру. Можемо вдосконалюватися разом.

Варто пам’ятати, що деякі твої дії можуть бути неприємні партнерові. Наприклад, жарти. Ти думаєш, що поліпшуєш настрій, а насправді створюєш комплекси. Раніше ми розповідали про агресивний гумор у стосунках і чим він шкідливий.