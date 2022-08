Собственный опыт. Пять фактов о Tinder и как безопасно его использовать

Википедия так пишет о мобильном приложении Tinder: “Платформа для легких и быстрых встреч”. Площадка для поиска секса — такой ярлык часто вешают те, кого даже нет в Tinder. Но ведь каждый ищет и находит свое.

Давай попробуем разложить все по полочкам.

Я провожу эксперимент, чтобы узнать, как все-таки работает Tinder, какова его механика, какие люди там находятся и как себя ведут.

И самое важное — как использовать эту платформу безопасно.

Скажу сразу, что “приложение для поиска секса” — это миф. Да, некоторые пишут на своих страницах исключительно о встрече на ночь, но в то же время есть люди, которые ищут общения в кафе и во время прогулок, хотят отношений и даже чего-то более серьезного.

Вот моя знакомая со Львова больше года встречается с “парнем из Tinder”.

Кстати, складывается впечатление, что Tinder стал одним из способов социализации вынужденных переселенцев. Многие так и пишут, что он/она приехали из других городов, здесь никого не знают, ищут общения.

В пяти пунктах распишу тебе, как функционирует это мобильное приложение.

Психология Tinder

Поначалу у меня были две цели регистрации на Tinder.

Я хотела понять его механику, чтобы написать материал по собственному опыту.

Еще один фактор — мне здесь действительно интересно.

Я живу в Ужгороде, где все знают друг друга хотя бы косвенно, заочно. И интересно наблюдать, как по-разному ведут себя люди в жизни, в разных соцсетях и, собственно, на платформе знакомств.

Некоторые описания в профилях — творческие, креативные, небанальные. Иногда смелые, дерзкие. Действительно познавательно почитать. За каждым аккаунтом — мировоззрение, жизненный и профессиональный опыт, за каждым аккаунтом — человек. У меня даже в описании так сказано: “Напишите кто-нибудь диссертацию о психологии тиндер”.

Кстати, я уже нашла здесь новых знакомых из смежных профессиональных сфер. Нет, речь не идет об отношениях, но о дружеском кофе — легко. Поэтому это еще одно доказательство, что Tinder — нечто большее, чем платформа знакомств. Каждый находит то, что ищет.

Аккаунт в Tinder



Здесь все иначе, нежели в Instagram, Facebook.

Обычно в профиле пользователя/пользовательницы есть следующая информация.

Имя без фамилии.

Возраст — его сразу видно на твоей странице. Конечно, некоторые любят уменьшать возраст, но на фото же сразу видно. Кстати, возраст можно скрыть при помощи платной услуги Tinder plus.

Город.

Расстояние от тебя. Приложение показывает другим, как далеко ты от них находишься, какой радиус в километрах. Это также можно скрыть с Tinder plus.

Пол и сексуальная ориентация. Это можно бесплатно скрыть из профиля.

Университет, место работы и должность. Здесь некоторые отшучиваются.

Интересы. Здесь выбираешь теги, к примеру, “чтение”, “кино”, “путешествия”, “блогинг” и т.д. По этим интересам можно найти людей.

Образ жизни. В этой рубрике — информация о знаке зодиака, наличии домашних питомцев, отношении к курению.

Подключение к своим аккаунтам в Instagram и Spotify. Не обязательно привязывать.

Твои фото. Можно опубликовать до девяти снимков.

Информация о тебе. Здесь люди пишут о себе, своих хобби, мировоззрении и о том, чего ждут от знакомств в Tinder.

Чем больше рубрик заполняешь, тем больше доверия к тебе от других пользователей. О безопасности мы поговорим ниже, но сразу скажу, что многие пользователи публикуют информацию в шутливом формате, поэтому и тебе не стоит слишком много о себе рассказывать.

Как работает приложение

Сначала может показаться, что здесь все сложнее, чем обычно в соцсетях. На самом деле все просто.

Настрой свои предпочтения. Выбери радиус, в котором хочешь найти людей. От 1 км до 160 км. Можешь включить “глобальный режим”, чтобы знакомиться по всему миру.

Укажи, кого тебе должно показывать приложение — мужчин, женщин или всех.

Также откорректируй предпочтения по возрасту.

И дальше, после оформления аккаунта и предпочтений, приложение начинает показывать тебе людей. Нравится человек? Свайпай вправо (like). Не нравится? Влево (dislike).

Если вы оба мотнули вправо, то создается пара, и только тогда вы можете стартовать чат. Здесь можно переписываться, делиться гифками, музыкой или провести видеозвонок. Отправлять фото нельзя.

Если свайпнешь влево, то уже не сможешь вернуться на страницу того человека. Это возможно только с платным функционалом.

Платные сервисы

Tinder изрядно заточен на зарабатывание. Кроме кнопок like и dislike есть также boost и super like. Boost можно бесплатно использовать раз в месяц, чтобы увеличить количество просмотров своего профиля. На super like можно бесплатно нажать три раза в месяц, тогда человеку придет уведомление о твоей симпатии к нему. Раз в неделю можно свободно увидеть одного “тайного” поклонника/поклонниц из четырех — это опция Secret admirer.

Tinder в целом предлагает три платных пакета.

С ними можно:

увидеть, кто тебя лайкнул;

скрыть некоторые свои данные;

вернуться на страницы пользователей, ранее отвергнутых тобой;

показывать свою страницу только тем, кому ты поставил лайк;

отключить рекламу;

чаще нажимать на кнопки boost и super like;

возможно отправлять сообщения, не находясь в паре.

Безопасность

Пожалуй, самый важный раздел в этом материале.

Вот десять пунктов, которые следует учесть при знакомствах в Tinder.

Фото. Если человек не показывает своего лица, это должно настораживать. В приложении можно опубликовать свои девять снимков. Лучше, если они разные, чтобы четко видеть внешность и сформировать хотя бы минимальное представление о стиле жизни.

Описание. Некоторые публикуют подробное описание о себе, своих предпочтениях, но многие вовсе ничего не указывают. Чем больше данных о человеке, тем больше у тебя уверенности, стоит ли “свайпать вправо”.

Общая информация. Это место работы или профессиональная сфера, название университета, родной город, геолокация, показывающая, за как далеко человек от тебя находится. Если пользователи открыто об этом пишут, это прибавляет к ним эмпатии.

Синхронизация с Instagram. Некоторые пользователи привязывают свой Instagram к Tinder. За счет этого можешь просмотреть аккаунт в Instagram и узнать больше о личности.

“Синяя галочка”. Если возле имени пользователя видишь синюю галочку — это говорит о том, что профиль верифицирован. Надо снять селфи-видео, чтобы программа убедилась, что оно совпадает с опубликованными фотографиями. Это похоже на функционал сервиса Вдома, когда нужно было делать фотографии, чтобы подтвердить, что ты на самоизоляции.

Информация. В целом следует иметь как можно больше данных о человеке.

В Tinder есть опция “поделиться профилем”. Если твои друзья есть на этой платформе, покажи им аккаунт потенциальной пары: возможно, они знают что-то больше о ней.

Переписка. Бывает, что в чате человек сразу предлагает перейти в Telegram или Instagram, ведь там комфортнее общаться, можно обмениваться голосовыми сообщениями. С одной стороны, так ты можешь больше узнать о личности. Но учти, что и у нее будут твои данные. Если ты предлагаешь перейти в Insatagram, а другой человек категорически против — это может говорить о том, что он что-то скрывает.

Слишком длинная переписка. Некоторые пользователи в описании пишут, что они против онлайн-общения, лучше — в кафе, чтобы понять, есть ли общая волна и стоит ли дальше продолжать знакомство. В этом что-то есть. Заметь, если человек в километре от тебя, но не хочет выйти в офлайн — это, как минимум, странно. Слишком длинная онлайн-коммуникация может затянуть нешуточно. Ты привыкнешь, а потом окажется, что вживую человек совершенно тебе не подходит.

Не открывай слишком личную информацию, не рассказывай о родных, друзьях, коллегах. Пока не знаешь человека — дозировано общайся с ним. К примеру, обсуждай общие темы: погоду, кулинарию, домашних животных. Все, что касается семьи, работы, финансов, твоего психологического состояния — это табу для распространения в Tinder.

Встреча. Уже через несколько минут после первых слов тебя могут пригласить на кофе.

Это хороший вариант, чтобы сразу понять, есть ли смысл в дальнейшей коммуникации. Но не забывай о безопасности. Соглашайся на свидание только днем, на нейтральной территории, идеально — в людных кафе в людных частях города.

В 2022-м Netflix выпустил документальное расследование Аферист из Tinder.

Здесь речь идет об израильском мошеннике Саймоне Леваеве. Он знакомился с женщинами для дальнейшей эмоциональной манипуляции и финансового обмана. Может показаться, что акцент этой истории сделан на том, что опасно именно мобильное приложение. На самом же деле мошенники находят своих жертв повсюду, хоть в соседнем баре. Тем не менее, это кино следует просмотреть перед регистрацией в Tinder.

Кстати, если у тебя на данный момент нет отношений — это не повод сразу идти в Tinder. Побыть наедине — тоже полезно. Мы как раз писали об этом в материале с психологом.