Для тебе Новини

Заважав шум від милиць: сусід побив ветерана Азову та його дружину

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 17 Листопада 2025, 13:00 2 хв.
шум від милиці ситуація
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь