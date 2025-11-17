Заважав шум від милиць: сусід побив ветерана Азову та його дружину

На Львівщині поліція відкрила кримінальні провадження через побиття ветерана Азову.

Читай у матеріалі, чому побили військовослужбовця та його дружину, — в матеріалі.

Сусід побив ветерана Азову та його дружину — відкрито кримінальні провадження

15 листопада до поліції звернулись чоловік та дружина з заявами про побиття.

На своїй сторінці в Instagram чоловік розповів, що він є ветераном Азову та у 2023 році отримав тяжке поранення на Запорізькому напрямку. Весь цей час він проходив лікування та вже готується до ампутації стопи.

Чоловік додав, що неодноразово отримував скарги від сусідів через те, що їм заважає шум милиць.

Неодноразово ми отримували скарги на те, що нібито заважаємо сусідам через наші пересування, голосні розмови, переміщення меблів або ввімкнений телевізор на 10-й гучності.

За його словами, до них прийшла жінка зі своїм батьком та неповнолітнім сином, який, за їхніми словами, мав інвалідність.

…Саме він завдав мені ударів по голові моєю ж палицею, внаслідок чого мені наклали 4 шви, а потім ще побив мою дружину. Вони намагалися потрапити до квартири та постійно нам погрожували, — коментує потерпілий.

Поліція Львівської області повідомила, що слідчими було відкрито два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

