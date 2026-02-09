В Кременчуге автобус с пассажирами влетел в кювет: есть пострадавшие

Сегодня утром, 9 февраля, в Кременчуге произошло серьезное дорожное происшествие с участием общественного транспорта. Около 08:00 на улице Свиштовской маршрутный автобус оказался за пределами проезжей части. Об этом пишет полиция Полтавской области.

ДТП в Кременчуге: маршрутка с пассажирами вылетела в кювет

По предварительным данным правоохранителей, водитель автобуса, мужчина 1960 года рождения, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги в кювет. На момент аварии в салоне находились четверо пассажиров, а также кондуктор.

Предварительно известно, что телесные повреждения получили водитель и кондуктор 1968 года рождения, — говорится в сообщении.

В Кременчуге водителя и кондуктора маршрутки госпитализировали

Обоих пострадавших медики госпитализировали в больницу. Сейчас специалисты устанавливают степень тяжести полученных ими повреждений и оказывают необходимую помощь. Пассажиры, по имеющейся информации, серьезных травм не получили.

На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы. Полиция Кременчуга выясняет все обстоятельства и причины, приведшие к аварии.

Правоохранители устанавливают, стало ли причиной инцидента техническое состояние автобуса, состояние здоровья водителя или дорожные условия.

Главное фото: полиция Полтавской области.

