Понад 240 тис. злочинів: Генпрокурор назвав масштаб порушень РФ у війні

Органи прокуратури України задокументували колосальний масив доказів російської агресії, який налічує понад 240 тисяч злочинів.

Як повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, левову частку цих проваджень — понад 210 тисяч — становлять саме воєнні злочини: умисні вбивства, катування, сексуальне насильство, розграбування та невибіркові обстріли мирних міст.

Українські суди винесли вироки для понад 240 воєнних злочинців РФ

Українська правоохоронна система вже досягла значних результатів у встановленні осіб, відповідальних за звірства. На сьогодні понад 1 100 осіб уже отримали офіційні підозри.

Важливим показником є те, що правосуддя фокусується не лише на рядових виконавцях, а й на керівництві окупаційних військ: кожен сьомий підозрюваний є військовим командиром старшого або вищого офіцерського складу РФ.

Для понад 240 воєнних злочинців українські суди вже винесли остаточні вироки. Генеральний прокурор підкреслив, що невідворотність покарання є офіційною позицією держави, і для решти причетних до злочинів це лише питання часу.

Розслідування злочинів такого масштабу потребує безпрецедентної міжнародної підтримки. Україна працює у тісній правовій координації з Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Читати на тему Зеленський відповів на чутки про план Трампа завершити війну до 4 липня Символічна дата чи реальний дедлайн?

Уже створено три спільні слідчі групи, до складу яких входять представники 10 країн світу. Ця співпраця дозволяє формувати доказову базу, яка буде визнана в будь-якій міжнародній юрисдикції.

Руслан Кравченко висловив переконання, що створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії є неминучим. За його словами, ця війна матиме чітку правову відповідь, яка зафіксує відповідальність вищого політичного та військового керівництва Росії. Невідворотність покарання має стати запобіжником від подібних агресій у майбутньому.

Генпрокурор також висловив шану всім захисникам і захисницям, серед яких є чимало працівників органів прокуратури, що змінили правничі кодекси на зброю, та запевнив, що жоден злочин Росії не буде забутий.

Раніше ми писали, що США оголосили Україні демарш через удари по Новоросійську — читай в матеріалі, чи зміниться ставлення Штатів до України.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!