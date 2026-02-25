Более 240 тыс. преступлений: Генпрокурор назвал масштаб нарушений РФ в войне

Органы прокуратуры Украины задокументировали колоссальный массив доказательств российской агрессии, насчитывающий более 240 тысяч преступлений.

Как сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, львиную долю этих производств — более 210 тысяч — составляют именно военные преступления: умышленные убийства, пытки, сексуальное насилие, разграбление и неизбирательные обстрелы мирных городов.

Украинские суды вынесли приговоры для более чем 240 военных преступников РФ

Украинская правоохранительная система уже добилась значительных результатов в установлении лиц, ответственных за зверства. На сегодня более 1 100 человек уже получили официальные подозрения.

Важным показателем является то, что правосудие фокусируется не только на рядовых исполнителях, но и руководстве оккупационных войск: каждый седьмой подозреваемый является военным командиром старшего или высшего офицерского состава РФ.

Для более чем 240 военных преступников украинские суды уже вынесли окончательные приговоры. Генеральный прокурор подчеркнул, что неотвратимость наказания является официальной позицией государства, и для остальных причастных к преступлениям это только вопрос времени.

Расследование преступлений такого масштаба нуждается в беспрецедентной международной поддержке. Украина работает в тесной правовой координации с Международным уголовным судом (МУС).

Уже созданы три совместных следственных группы, в состав которых входят представители 10 стран мира. Это сотрудничество позволяет формировать доказательную базу, признанную в любой международной юрисдикции.

Руслан Кравченко выразил убеждение, что создание Специального трибунала по преступлению агрессии неизбежно. По его словам, у этой войны будет четкий правовой ответ, который зафиксирует ответственность высшего политического и военного руководства России. Неотвратимость наказания должна стать предохранителем от подобных агрессий в будущем.

Генпрокурор также выразил уважение всем защитникам и защитницам, среди которых немало работников органов прокуратуры, сменивших законодательные кодексы на оружие, и заверил, что ни одно преступление России не будет забыто.

