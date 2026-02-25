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США объявили Украине демарш из-за ударов по Новороссийску — что известно

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 25 февраля 2026, 09:51 2 мин.
демарш украина
Фото Pexels

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