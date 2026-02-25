США объявили Украине демарш из-за ударов по Новороссийску — что известно

Государственный департамент США выразил Украине официальный демарш после успешных атак украинских беспилотников на портовую инфраструктуру российского Новороссийска.
Как выяснилось, причиной обеспокоенности американской стороны стали не сами удары по территории РФ, а их влияние на глобальные энергетические цепи и американские инвестиции в регионе.
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По словам посла Украины в США Ольги Стефанишиной, американские дипломаты акцентировали внимание на том, что атаки затронули объекты, критически важные для экспорта нефти из Казахстана. Через терминалы Новороссийска проходит значительная доля казахстанского сырья, в добычу и транспортировку которого вложены миллиарды долларов американских инвестиций.
Основные претензии Вашингтона сводятся к трем пунктам:
- Удары не должны наносить ущерб объектам, где присутствует капитал компаний США.
- Необходимо избегать дестабилизации глобальных поставок энергоносителей.
- США внимательно отслеживают последствия любых атак по портовой инфраструктуре Черного моря, что может повлиять на мировые цены на нефть.
Демарш — это официальный дипломатический акт, которым одно государство предостерегает другое или выражает протест по поводу определенных действий. В этом контексте он касался именно защиты частного капитала США, а не стратегического запрета на удары по военным целям врага.
Несмотря на резкость дипломатического шага, украинская сторона уверяет, что о разрыве или охлаждении отношений речь не идет. Ольга Стефанишина подчеркнула, что Украина не чувствует себя оставленной на произвол судьбы. Сотрудничество в сфере обороны, санкционного давления и финансовой помощи продолжается в штатном режиме.
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