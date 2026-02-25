США оголосили Україні демарш через удари по Новоросійську — що відомо

Державний департамент США висловив Україні офіційний демарш після успішних атак українських безпілотників на портову інфраструктуру російського Новоросійська.

Як з’ясувалося, причиною занепокоєння американської сторони стали не самі удари по території РФ, а їхній вплив на глобальні енергетичні ланцюги та американські інвестиції в регіоні.

США закликали Україну мінімізувати ризики для енергетичних ланцюгів

За словами посла України в США Ольги Стефанішиної, американські дипломати акцентували увагу на тому, що атаки зачепили об’єкти, критично важливі для експорту нафти з Казахстану. Через термінали Новоросійська проходить значна частка казахстанської сировини, у видобуток та транспортування якої вкладено мільярди доларів американських інвестицій.

Основні претензії Вашингтона зводяться до трьох пунктів:

Удари не повинні завдавати шкоди об’єктам, де присутній капітал компаній США.

Необхідно уникати дестабілізації глобальних поставок енергоносіїв.

США пильно відстежують наслідки будь-яких атак по портовій інфраструктурі Чорного моря, що може вплинути на світові ціни на нафту.

Демарш — це офіційний дипломатичний акт, яким одна держава застерігає іншу або висловлює протест щодо певних дій. У цьому контексті він стосувався саме захисту приватного капіталу США, а не стратегічної заборони на удари по військових цілях ворога.

Попри різкість дипломатичного кроку, українська сторона запевняє, що про розрив або охолодження відносин не йдеться. Ольга Стефанішина наголосила, що Україна не почувається залишеною напризволяще. Співпраця у сферах оборони, санкційного тиску та фінансової допомоги триває у штатному режимі.

