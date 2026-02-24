Никакой паузы для врага: Зеленский отверг мирные предложения Путина

Президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times назвал недавние заявления российского диктатора о возможной паузе в боевых действиях манипулятивной ложью.

По словам главы государства, Украине нужно не временное затишье для перегруппировки сил врага, а полное и справедливое завершение войны.

Ложь о перемирии: как Украина перехватывает инициативу в феврале 2026 года

Владимир Зеленский подчеркнул, что утверждение Кремля о якобы желании Украины использовать перемирие для передислокации войск является демагогией. На самом деле именно Россия испытывает острую потребность в остановке активных действий, поскольку ежемесячно мобилизует около 40 тысяч военных, однако терпит критические потери, которые нивелируют этот ресурс.

Согласно данным разведки, продвижение оккупационных войск в 2025-м и начале 2026 года остается чрезвычайно медленным. Президент обратил внимание на то, что РФ часто заявляет о контроле над участками фронта, где фактически не удерживает позиции.

Одним из факторов недавних успехов ВСУ на юго-восточном направлении стало успешное ограничение использования российскими войсками несанкционированных спутниковых систем связи, что дезорганизовало управление вражескими подразделениями.

Фридрих Мерц об успехах ВСУ: Украина вернула 8 населенных пунктов

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц и международные обозреватели отмечают неожиданные территориальные достижения украинских сил, сопровождающиеся точечными ударами по стратегической энергоинфраструктуре РФ. По подтвержденным данным военного командования, в течение февраля украинские силы достигли следующих результатов:

Восстановлен контроль над 400 кв. км территории.

Освобождены 8 населенных пунктов.

В частности, на Южном направлении в пределах активных контрнаступательных действий возвращено 300 кв. км земель.

Мерц подчеркнул, что такие достижения на фоне истощения российской экономики под давлением санкций создают новые стратегические преимущества для Киева.

Удар по Дружбе и реакция стран ЕС

Кроме успехов на линии столкновения, Украина продолжает системно уничтожать логистику и финансовые ресурсы агрессора. 23 февраля 2026 года украинские беспилотники нанесли успешный удар по стратегическому нефтяному объекту, входящему в систему нефтепровода Дружба.

Эта атака произошла спустя несколько часов после того, как Венгрия в очередной раз заблокировала новый пакет санкций ЕС против Москвы. Удар вызвал новую волну напряженности в отношениях с Будапештом и Братиславой, поскольку поставки российской нефти в эти столицы через территорию Украины прекращены еще с 27 января после предыдущих атак.

Несмотря на обвинения со стороны Словакии и Венгрии, украинская сторона отмечает законное право уничтожать инфраструктуру, которая питает военную машину Кремля.

Ключевой целью Киева остается полный выход на границы и создание условий, при которых Россия не сможет возобновить агрессию, что делает какие-либо предложения по краткосрочным паузам неприемлемыми для украинского общества и руководства государства.

