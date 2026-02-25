Зеленский ответил на слухи о плане Трампа завершить войну к 4 июля

Президент Владимир Зеленский четко очертил позицию Киева, что Украина поддерживает идею максимально быстрого прекращения боевых действий, однако никакие сроки не могут являться основанием для отказа от суверенитета или территорий.

Fast track к миру: Зеленский прокомментировал инициативы США по завершению войны

В последнее время в медийном пространстве активно обсуждается информация о том, что администрация Дональда Трампа якобы установила дедлайн для завершения войны – 4 июля 2026 года. Эта дата символична, ведь США будут праздновать 250-ю годовщину своей независимости.

Зеленский отметил, что для него информация о конкретной дате является новой, однако он готов поддержать такой амбициозный план:

Стороны Украины и Соединенных Штатов поднимали вопрос о желании и видении со стороны США как можно быстрее завершить эту войну.

Вопрос быстрого пути к миру не возник на пустом месте. Зеленский подтвердил, что во время последних встреч на высоком уровне в Абу-Даби и Швейцарии стороны подробно обсуждали видение Белого дома по поводу финала войны.

Основной месседж американской стороны состоит в желании достичь результата как можно скорее. Украина в свою очередь готова к такому темпу, проводя аналогию с fast track процедурами вступления в Европейский Союз.

Несмотря на готовность к ускорению дипломатических процессов, Зеленский поставил жесткое условие, остающееся неизменным для украинского общества.

Речь не идет о том, что fast track связан с тем, что мы отдаем часть своих территорий.

Любой мирный план, даже рассчитанный до символического 4 июля, должен базироваться на уважении международного права и восстановлении территориальной целостности Украины.

