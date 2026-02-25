Для тебе Війна в Україні

Зеленський відповів на чутки про план Трампа завершити війну до 4 липня

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 25 Лютого 2026, 10:40 2 хв.
сша хоче закінчити війну в україні до 4 липня
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь