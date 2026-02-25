Зеленський відповів на чутки про план Трампа завершити війну до 4 липня

Президент Володимир Зеленський чітко окреслив позицію Києва, що Україна підтримує ідею максимально швидкого припинення бойових дій, проте жодні терміни не можуть бути підставою для відмови від суверенітету чи територій.

Fast track до миру: Зеленський прокоментував ініціативи США щодо завершення війни

Останнім часом у медійному просторі активно обговорюється інформація про те, що адміністрація Дональда Трампа нібито встановила дедлайн для завершення війни — 4 липня 2026 року. Ця дата є символічною, адже США святкуватимуть 250-ту річницю своєї незалежності.

Зеленський зазначив, що для нього інформація про конкретну дату є новою, проте він готовий підтримати такий амбітний план:

Сторони України та Сполучених Штатів порушували питання про бажання і бачення з боку США якнайшвидше завершити цю війну

Питання швидкого шляху до миру не виникло на порожньому місці. Зеленський підтвердив, що під час останніх зустрічей на високому рівні в Абу-Дабі та Швейцарії сторони детально обговорювали бачення Білого дому щодо фіналу війни.

Читати на тему США оголосили Україні демарш через удари по Новоросійську — що відомо Вашингтон висловив Києву офіційний демарш через ризики для їхніх активів.

Основний меседж американської сторони полягає у бажанні досягти результату якомога швидше. Україна, своєю чергою, готова до такого темпу, проводячи аналогію з fast track процедурами вступу до Європейського Союзу.

Попри готовність до прискорення дипломатичних процесів, Зеленський поставив жорстку умову, яка залишається незмінною для українського суспільства.

Не йдеться про те, що fast track пов’язаний із тим, що ми віддаємо частину своїх територій.

Будь-який мирний план, навіть розрахований до символічного 4 липня, має базуватися на повазі до міжнародного права та відновленні територіальної цілісності України.

Раніше ми повідомляли, що, за думкою Зеленського, Путін вже розпочав Третю світову війну — читай в матеріалі, що саме президент мав на увазі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!