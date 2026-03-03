337 казненных защитников: Лубинец обнародовал в ООН потрясающие данные о преступлениях РФ

Во время заседания Совета ООН по правам человека уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец обнародовал ужасающие данные по обращению с украинскими защитниками.

Согласно официальным отчетам, на конец 2025 года была задокументирована сознательная и жестокая казнь 337 украинских военнопленных. Эти цифры свидетельствуют о масштабной и планируемой ликвидации воинов, находившихся под защитой международного гуманитарного права.

Россия казнила 337 пленных военных к концу 2025 года

Выступая в рамках Интерактивного диалога со специальным докладчиком по пыткам, Лубинец подчеркнул, что насилие в отношении пленных в России не являются единичными случаями чрезмерной жестокости отдельных подразделений. Напротив, пытки превратились в государственную политику, которую Кремль использует как полноценное оружие.

Статистика, приведенная в докладе, беспрецедентна для современных конфликтов: более 95% украинских военнопленных подвергаются систематическим пыткам — от физического издевательства до целенаправленного психологического террора.

Омбудсмен подчеркнул, что Россия сознательно игнорирует Женевские конвенции, превратив места содержания пленных в конвейеры насилия. Цель таких действий – не только получение информации, но и полное уничтожение личности и устрашение украинского общества.

Дмитрий Лубинец призвал международное сообщество к немедленной консолидации усилий. Он отметил, что мир не может оставаться в роли пассивного наблюдателя, когда пытки признаются нормой на государственном уровне одной из стран-агрессоров. Украина настаивает на усилении давления, которое обеспечит полное документирование каждого преступления для будущих международных трибуналов.

