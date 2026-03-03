Для тебе Війна в Україні

337 страчених захисників: Лубінець оприлюднив в ООН приголомшливі дані про злочини РФ

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 03 Березня 2026, 17:05 2 хв.
катування українських військових
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь