337 страчених захисників: Лубінець оприлюднив в ООН приголомшливі дані про злочини РФ

Під час засідання Ради ООН з прав людини уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець оприлюднив приголомшливі дані щодо поводження з українськими захисниками.

Згідно з офіційними звітами, на кінець 2025 року було задокументовано свідому та жорстоку страту 337 українських військовополонених. Ці цифри свідчать про масштабну та сплановану ліквідацію воїнів, які перебували під захистом міжнародного гуманітарного права.

Росія стратила 337 полонених військових до кінця 2025 року

Виступаючи в межах Інтерактивного діалогу зі спеціальним доповідачем з питань катувань, Лубінець наголосив, що насильство щодо полонених у Росії не є поодинокими випадками надмірної жорстокості окремих підрозділів. Навпаки, катування перетворилися на державну політику, яку Кремль використовує як повноцінну зброю.

Статистика, наведена у доповіді, є безпрецедентною для сучасних конфліктів: понад 95% українських військовополонених зазнають систематичних тортур — від фізичного знущання до цілеспрямованого психологічного терору.

Омбудсмен підкреслив, що Росія свідомо ігнорує Женевські конвенції, перетворивши місця утримання полонених на конвеєри насильства. Мета таких дій — не лише отримання інформації, а й повне знищення особистості та залякування українського суспільства.

Дмитро Лубінець закликав міжнародну спільноту до негайної консолідації зусиль. Він зазначив, що світ не може залишатися в ролі пасивного спостерігача, коли катування визнаються нормою на державному рівні однієї з країн-агресорів. Україна наполягає на посиленні тиску, який забезпечить повне документування кожного злочину для майбутніх міжнародних трибуналів.

