Задержали с поличным: чиновник Укрзализныци требовал $100 тыс. взятки

Правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в структуре АО Укрзалізниця. Заместитель директора Департамента экологической безопасности решил монетизировать свои полномочия, требуя 100 000 долларов США наличными.

За эти средства чиновник обещал “помочь” частному предприятию, которому мешала государственная собственность в виде железнодорожного пути.

Заместителю директора департамента УЗ грозит срок за коррупционную схему

Следствие установило, что к задержанному обратился представитель предприятия по производству гранитной продукции в Хмельницкой области. Бизнес нуждался в расширении территории, однако помешал отрезок железнодорожного пути.

Чиновник УЗ заверил, что официальная процедура демонтажа и исключения имущества из реестров чрезвычайно сложна, требует согласований с Мининфраструктуры и многочисленными подразделениями.

Вместо этого он предложил авторскую схему. По плану злоумышленника, сначала должен был состояться фиктивный сезонный объезд, во время которого специальная комиссия признала бы путь нерентабельным.

Далее – технический демонтаж, списание и передача земельного участка общине для нужд карьера. Весь процесс “под ключ” обещали реализовать за 3-6 месяцев, ссылаясь на аналогичный “успешный опыт” на Львовской железной дороге.

Чиновник настаивал на оплате наперед и исключительно наличными. Финал этой истории оказался для него роковым: стражи порядка задержали фигуранта непосредственно в момент получения всей суммы взятки. Во время личного обыска у него изъяли не только 100 000 долларов, но и собственноручно написанную расписку о получении денег.

Обыски были проведены не только на месте задержания, но и в рабочем кабинете, дома и в автомобиле подозреваемого. Правоохранители проверяют причастность других сотрудников железной дороги и профильного министерства к этой схеме.

В настоящее время заместителю директора департамента сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Фигуранту грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет, конфискация имущества, а также запрет занимать определенные должности.

В суд уже подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, следствие продолжается.

