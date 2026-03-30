Удар в 27 тыс. вольт: на железной дороге в Киеве погиб подросток, еще двое – в больнице

На улице Уманской в ​​Киеве группа подростков была поражена электрическим током во время пребывания на крыше нерабочего железнодорожного вагона. По сообщению Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве и пресс-службы Укрзалізниці, это опасное развлечение привело к мгновенной гибели одного парня и критическому травмированию еще двух его товарищей.

Трагедия в столице: один подросток погиб из-за поражения током на железной дороге

Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило спасателям в 17:23. Прибывшие на место вызова специалисты ГСЧС обнаружили на крыше вагона трех подростков. К сожалению, один из них получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Еще двое ребят получили многочисленные тяжелые ожоги тела.

Спасатели оперативно спустили потерпевших и передали их бригадам экстренной медицинской помощи для срочной госпитализации. Тело погибшего было передано правоохранительным органам для проведения необходимых следственных действий и выяснения всех обстоятельств трагедии.

В Укрзалізниці подчеркнули, что для проведения спасательных работ пришлось срочно обесточивать участок путей. Железнодорожники еще раз предостерегают, что напряжение в контактной сети составляет более 27 000 вольт.

Смертельное поражение может произойти даже без непосредственного контакта с проводами. На расстоянии 1–1,5 метра возникает электрическая дуга, поражающая человека мгновенно. Температура такой дуги может достигать 15 000 °C, что вызывает мгновенное обугливание тканей и критическое поражение внутренних органов.

